Yılbaşı Gecesi Sokağa Çıkma Yasağı Var Mı? 31 Aralık 2020 Resmi Tatil Mi? 2020 yılında 31 Aralık günü pazartesi gününe denk gelecek. 1 Ocak salı günü ise resmi tatil ilan edilecek. Her sene 31 Aralık gününün de tatil olmasını bekleyen vatandaşlar için bu sene ise durum biraz daha farklı bilindiği gibi 2020 yılı boyunca tüm dünyada etkisini gösteren ve yayılmaya devam eden Covid-19 salgının nedeni ile Türkiye’de çeşitli önlem kararları alındı. Bu önlem kararlarından biri de sokağa çıkma yasağı oldu.

Hafta içi günlerde 21.00 ile 05.00 arasında uygulanan sokağa çıkma yasağı, hafta sonu ise tüm gün uygulanıyor. Bu sene 29 ve 30 Aralık günleri uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının Yılbaşı gecesi uygulanıp uygulanmayacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor. Vatandaşlar resmi tatil olan 1 Ocak gününde sokağa çıkma yasağı olup olmayacağını, Yılbaşı gecesi evlerde toplu etkinlik yapılıp yapılamayacağını merak etmeye devam ediyor.