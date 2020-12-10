Yılbaşı Gecesi Sokağa Çıkma Yasağı Var Mı? 31 Aralık 2020 Resmi Tatil Mi?
2020 yılının sonunun yaklaşıldığı bugünler vatandaşlar 1 Ocak gününün hangi güne denk geldiğini ve Yılbaşında resmi tatil olup olmayacağını merak ediyor. Bilindiği gibi her sene 1 Ocak günü resmi tatil ilan ediliyor. Önceki gece Yılbaşı kutlaması yapan kişiler ertesi güne işe gitmek durumunda kalmıyor. Yılbaşı gecesinin hangi güne geldiği ve hafta sonu tatili ile birleştirilip birleştirilmeyeceği ise merak konusu olmaya devam ediyor.
Yılbaşı Gecesi Sokağa Çıkma Yasağı Var Mı? 31 Aralık 2020 Resmi Tatil Mi? 2020 yılında 31 Aralık günü pazartesi gününe denk gelecek. 1 Ocak salı günü ise resmi tatil ilan edilecek. Her sene 31 Aralık gününün de tatil olmasını bekleyen vatandaşlar için bu sene ise durum biraz daha farklı bilindiği gibi 2020 yılı boyunca tüm dünyada etkisini gösteren ve yayılmaya devam eden Covid-19 salgının nedeni ile Türkiye’de çeşitli önlem kararları alındı. Bu önlem kararlarından biri de sokağa çıkma yasağı oldu.
Hafta içi günlerde 21.00 ile 05.00 arasında uygulanan sokağa çıkma yasağı, hafta sonu ise tüm gün uygulanıyor. Bu sene 29 ve 30 Aralık günleri uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının Yılbaşı gecesi uygulanıp uygulanmayacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor. Vatandaşlar resmi tatil olan 1 Ocak gününde sokağa çıkma yasağı olup olmayacağını, Yılbaşı gecesi evlerde toplu etkinlik yapılıp yapılamayacağını merak etmeye devam ediyor.
10 Ara 2020 - 16:26 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.