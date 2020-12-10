Herkes Masterchef Eray’la Dalga Geçmişti! O Herkese Cevabını Öyle Bir Verdi Ki, Görenler Şok İçinde Kaldı! Artık Kimse Onunla Dalga Geçemeyecek!
TV8’in sevilen programı MasterChef, usta yarışmacı kadrosu ile ekranlara gelmeye devam ediyor. Son bölümlerinde adeta güne damga vuran olaylar yaşanmaya devam ediliyor. Programın sevilen isimlerinden olan Eray, sosyal medyada gündem olan isimlerden birisi oldu. Yarışmaya katıldığı günden bu yana kaç kilo verdiği açıklanınca birçok kişi meraklar içerisinde kaldı. İşte haberin tüm detayları…
MasterChef programı yavaş adımlar ile finale doğru giderken her bölümde ilginç olaylar yaşanmaya başladı. Yarışmaya katıldığı ilk günden bu yana değişen Eray, bir bölümde binlerce kişinin soru işaretlerine konuk oldu. Eray Aksungur hakkında yapılan diyaloglar herkesi güldürdü. Mehmet Şef’in Eray arasındaki diyaloğu güdeme gelirken Eray’ın verdiği cevaplar kahkahaya neden oldu.
Mehmet Şef’in ne yiyorsun sorusuna cevap olarak Ejder Meyvesi yiyorum siz de denemelisiniz cevabını verdi. Daha sonra Mehmet Şef’in yemek yerken hiç mola verdiğin bir anın var mı sorusuna ise hayır sadece işkembe çorbasını sevmiyorum cevabını verdi. Mola sırasında ne kadar yemek yiyorsun sorusuna ise en az yemeği kendisinin yediğini söyledi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.