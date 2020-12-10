Herkes Masterchef Eray’la Dalga Geçmişti! O Herkese Cevabını Öyle Bir Verdi Ki, Görenler Şok İçinde Kaldı! Artık Kimse Onunla Dalga Geçemeyecek!

MasterChef programı yavaş adımlar ile finale doğru giderken her bölümde ilginç olaylar yaşanmaya başladı. Yarışmaya katıldığı ilk günden bu yana değişen Eray, bir bölümde binlerce kişinin soru işaretlerine konuk oldu. Eray Aksungur hakkında yapılan diyaloglar herkesi güldürdü. Mehmet Şef’in Eray arasındaki diyaloğu güdeme gelirken Eray’ın verdiği cevaplar kahkahaya neden oldu.

Mehmet Şef’in ne yiyorsun sorusuna cevap olarak Ejder Meyvesi yiyorum siz de denemelisiniz cevabını verdi. Daha sonra Mehmet Şef’in yemek yerken hiç mola verdiğin bir anın var mı sorusuna ise hayır sadece işkembe çorbasını sevmiyorum cevabını verdi. Mola sırasında ne kadar yemek yiyorsun sorusuna ise en az yemeği kendisinin yediğini söyledi.