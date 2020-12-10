Masterchef Duygu Esra Erol'a Katılmıştı! Şimdi Yine Mi Katılıyor Milyonlar Şok İçerisinde!
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye programında yer alan bir yarışmacının duygu dolu itirafı sosyal medyada gündem haline geldi. Programa katılan Duygu Acarsoy’un iddialara göre eski eşi tarafından dolandırılması ve kısa bir aradan sonra en yakın arkadaşı ile evlendiğini açıklamıştı. Duygu Acarsoy’un Esra Erol programına katıldığı da ortaya çıktı! İşte haberin tüm detayları…
Yarışmada yer alarak bir süre sonra kendisi ile olan itirafı gündeme getiren Duygu Acarsoy, ailesinin istemediği bir evlilik yaptığını ve eşi tarafından şiddet görmeye başladığını söyledi. Hem dolandırıldığını hem de her şeyini kaybettiğini söyleyerek duygu dolu anlara sebep oldu. Sosyal medyada yarışmacı hakkında birçok yorum yapıldı.
Eski eşinden boşandıktan kısa bir süre sonra çocukluk arkadaşı ile evlendiğini fakat yeni eşinin de birlikte olduğu kadın tarafından kendisinin arandığını ve aldatıldığını öğrenen Duygu Acarsoy, hem programda yer alan yarışmacıları hem de ekran başındakileri şaşkına çevirmişti. Bu açıklamadan sonra birçok kişi Duygu Acarsoy’un hayatını araştırmaya başladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.