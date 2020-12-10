Masterchef Duygu Esra Erol'a Katılmıştı! Şimdi Yine Mi Katılıyor Milyonlar Şok İçerisinde!

Yarışmada yer alarak bir süre sonra kendisi ile olan itirafı gündeme getiren Duygu Acarsoy, ailesinin istemediği bir evlilik yaptığını ve eşi tarafından şiddet görmeye başladığını söyledi. Hem dolandırıldığını hem de her şeyini kaybettiğini söyleyerek duygu dolu anlara sebep oldu. Sosyal medyada yarışmacı hakkında birçok yorum yapıldı.

Eski eşinden boşandıktan kısa bir süre sonra çocukluk arkadaşı ile evlendiğini fakat yeni eşinin de birlikte olduğu kadın tarafından kendisinin arandığını ve aldatıldığını öğrenen Duygu Acarsoy, hem programda yer alan yarışmacıları hem de ekran başındakileri şaşkına çevirmişti. Bu açıklamadan sonra birçok kişi Duygu Acarsoy’un hayatını araştırmaya başladı.