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- 10 Ara 2020 - 18:01 G: 10 Ara 2020 - 18:08

Opel’in Bayilerinde Astra İçin İzdiham Var! Fiyatları Dibe Çekti, Görenler Koşarak Satın Almaya Gitti! "Astra Sahibi Olmak Artık Çok Kolay!"

Pandemi süreci içerisinde araç piyasasındaki tavan artışlar birçok kişiyi showroom kapılarına adım attırmıyordu. Bu nedenle farklı firmalar tarafından yılsonu kampanyaları gündeme gelerek yeni yıla son model araç ile girmek isteyen vatandaşlar için özel avantajlar sunuldu. Yapılan kampanyalar birçok kişinin yüzünü güldürdü. İşte haberin tüm detayları…

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Yeni yıla sıfır araç ile girmek isteyen vatandaşlar için sunulan kampanyalar gündeme gelmeye devam ediyor. Yılsonu kampanyaları kapsamında Opel Astra modeli araçlar için çeşitli kampanyalar gündeme gelmeye devam ediyor. Tasarımı ve güçlü teknolojisi ile dikkatleri üzerine çeken Asra modellerinde yılsonuna kadar geçerli özel avantajlar sunuluyor.

Ülkemizde en çok tercih edilen araçlardan bir tanesi olan Opel Asra modeli, rahat sürüş keyfi ile birçok kişi tarafından tercih edilen araçlardan bir tanesi olarak listede yerini alıyor. Pandemi sürecinde araç fiyatlarında yaşanan artışlar birçok kişiyi araç almaktan vazgeçerse bir sıfır araç kampanyaları gündeme gelmeye başladı.

10 Ara 2020 - 18:01 Ankara- Ekonomi

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