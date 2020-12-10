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- 10 Ara 2020 - 18:42 G: 10 Ara 2020 - 18:50

MasterChef’le İlgili İnanılmaz İddia! O Yarışmacı Bombanın Pimini Çekti, Eline Aldı! İzleyenlerin Nefesi Kesildi!

Milyonlarca kişinin en çok izlediği yarışma programı MasterChef’te sır perdesi aralandı. Barbaros’un bu güne kadar yarışmada kalmasının sebebi ortaya çıkarken ilk dönemlerde düşürdüğü tabak olayının arkasında büyük planın olduğu tahmin ediliyor. Dokunulmazlık oyununda yaptığı büyük stratejinin sırrı çözüldü! İşte haberin tüm detayları…

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

MasterChef yarışması hız kesmeden devam ederken finale doğru yavaş adımlarla ilerliyor. Bir zamanlar Barbaros’un tabak düşürme sahnesi sosyal medyada uzun bir süre gündemden düşmemişti. Birçok izleyici tabağın gerçekten de düştüğünü düşünse de bazı kişiler tabağı bilerek düşürdüğünü iddia etmişti.

Sosyal medyada büyük tartışmaya sebep olan o sahne ile karşı karşıya kalan jüri üyeleri ise bu durumun bilerek yapıldığını anlamış fakat dile getirilmek istenmemiş iddialarını ortaya atarak Barbaros’un diğer yarışmacıların hakkını yediği yorumları yapılmıştı. Şeflerin “Tabağını istemeyerek mi düşürdün?” sorusuna ise tabağında eksik olmadığını yaptığı işin arkasında olduğunu söylemişti.

10 Ara 2020 - 18:42 Ankara- Yaşam

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