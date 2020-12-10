Masterchef Emir’le İlgili Şok Dalgası! Sosyal Medyada Resmen İzdiham Çıktı! Destekçileri ve Diğerleri…
Ekranların en zorlu yemek yarışmasında bir gün bile sular durulmuyor. Her bölümde ayrı bir olay yaşanan Masterchef yarışmasında bugün öyle bir olay gerçekleşti ki görenlerin ağzı açık kaldı. Emir sevenleri ve sevmeyenler resmen birbirlerine girdi. Son yaşanan ifşa şokundan hemen sonra sosyal medyada kaos çıkmıştı.
Masterchef Kahini olarak bilinin bir ismin sürekli olarak Masterchef Türkiye yarışmasını ifşalığı ortaya çıkmasından hemen sonra ismini verdiği bütün adayların tek tek yarışmadan silinmesi merakları üzerine çekmişti. Sevilen yarışmadan her hafta elenen isimlerin adını veren Masterchef Kahini bu hafta elenecek isim için ise Emir adını vermişti.
Emir sevenleri ise bunun üzerine sosyal medyada sevmeyenlerine karşı sıcak savaşı başlattı. Önceden soğuk bir şekilde süren savaş artık alevlendi. Birbirlerine küfür eden insanlardan bir haber Emir ise herhangi bir açıklama yapmadı. Yarışmadan ayrılacağını iddia eden Masterchef Kahini ise yine ortadan kayboldu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.