Masterchef Emir’le İlgili Şok Dalgası! Sosyal Medyada Resmen İzdiham Çıktı! Destekçileri ve Diğerleri…

Masterchef Kahini olarak bilinin bir ismin sürekli olarak Masterchef Türkiye yarışmasını ifşalığı ortaya çıkmasından hemen sonra ismini verdiği bütün adayların tek tek yarışmadan silinmesi merakları üzerine çekmişti. Sevilen yarışmadan her hafta elenen isimlerin adını veren Masterchef Kahini bu hafta elenecek isim için ise Emir adını vermişti.

Emir sevenleri ise bunun üzerine sosyal medyada sevmeyenlerine karşı sıcak savaşı başlattı. Önceden soğuk bir şekilde süren savaş artık alevlendi. Birbirlerine küfür eden insanlardan bir haber Emir ise herhangi bir açıklama yapmadı. Yarışmadan ayrılacağını iddia eden Masterchef Kahini ise yine ortadan kayboldu.