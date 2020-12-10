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- 10 Ara 2020 - 23:01 G: 10 Ara 2020 - 23:52

Ankara'da sokağa çıkma kısıtlaması! Ankara'da sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor, bitiyor?

Ankara'da, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte, şehrin en işlek noktalarında ve insan yoğunluğunun fazla olduğu cadde ve sokaklarda polis ekipleri denetim yaptı.

Ankara'da, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte, şehrin en işlek noktalarında ve insan yoğunluğunun fazla olduğu cadde ve sokaklarda polis ekipleri denetim yaptı.

10 Ara 2020 - 23:01 AA Ankara- Gündem

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