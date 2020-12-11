Carrefoursa 11 Aralık 2020 Aktüel Ürünler Kataloğu! Ankara’da 11 Aralık Sokağa Çıkma Yasağında Carrefoursa’da Son İndirimler Neler? Yeni yılın son günlerinde yılbaşına hazırlık yapan vatandaşlar için yılbaşı ağacı katalogda yer alırken 60 cm boyutu ile stoklarla sınırlı olarak satışa sunuluyor. Yeni yıl sevincini evinde kutlayacak kişiler için aktüel ürün kataloğunda yer alan yılbaşı ağacı, birçok kişinin dikkatini çekiyor. Çeşitli LED ışıkları ile gündeme gelen katalogda, farklı bir ürün kataloğu oluşturulmuş.

CarrefourSA 11 Aralık 2020 ürün kataloğunda yılbaşı ürünleri yer alırken ay sonuna kadar geçerli kampanyalar ile satışa sınılıyor. Stoklarla sınırlı olan yılbaşı ağacı ise birçok kişinin dikkatinden kaçmıyor. CarrefourSA ürün kataloğu içerisinde Note 9 128 GB 8 çekirdekli çift SİM girişi ile sunulan indirimli fiyatı 2.999 TL.