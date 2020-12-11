Carrefoursa 11 Aralık 2020 Aktüel Ürünler Kataloğu! Ankara’da 11 Aralık Sokağa Çıkma Yasağında Carrefoursa’da Son İndirimler Neler?
CarrefourSA haftanın kampanyalı kategorisini yayınlayarak milyonlarca kişiyi mağazalarına çekmeyi başarıyor. 11 Aralık 2020 aktüel ürün kataloğunda farklı çeşitliliği ve uygun fiyat ile müşterilerin dikkatini çekiyor. Diğer firmalara göre gündem ürünlerin yer aldığı katalogda yeni yıl adına birçok ürüne yer verilmiş. İşte haberin tüm detayları…
Carrefoursa 11 Aralık 2020 Aktüel Ürünler Kataloğu! Ankara’da 11 Aralık Sokağa Çıkma Yasağında Carrefoursa’da Son İndirimler Neler? Yeni yılın son günlerinde yılbaşına hazırlık yapan vatandaşlar için yılbaşı ağacı katalogda yer alırken 60 cm boyutu ile stoklarla sınırlı olarak satışa sunuluyor. Yeni yıl sevincini evinde kutlayacak kişiler için aktüel ürün kataloğunda yer alan yılbaşı ağacı, birçok kişinin dikkatini çekiyor. Çeşitli LED ışıkları ile gündeme gelen katalogda, farklı bir ürün kataloğu oluşturulmuş.
CarrefourSA 11 Aralık 2020 ürün kataloğunda yılbaşı ürünleri yer alırken ay sonuna kadar geçerli kampanyalar ile satışa sınılıyor. Stoklarla sınırlı olan yılbaşı ağacı ise birçok kişinin dikkatinden kaçmıyor. CarrefourSA ürün kataloğu içerisinde Note 9 128 GB 8 çekirdekli çift SİM girişi ile sunulan indirimli fiyatı 2.999 TL.
11 Ara 2020 - 12:52 Ankara- Aktüel Ürünler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.