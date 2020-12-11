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- 11 Ara 2020 - 14:45 G: 11 Ara 2020 - 14:54

Arıza Dizisi Hangi Semtte Çekiliyor? Arıza Dizisi Taksi Durağı Nerede? İşte O Meşhur Semtler Ve Detaylar…

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Arıza, izleyenleri ile buluşmaya devam ediyor. Akıcı hikâyesi ile birçok kişiyi ekranlara kilitliyor. Birçok kişinin dikkatini çekmeyi başaran Arıza dizisi Ali Rıza karakterinin bir olay sonrasında hayatının tamamıyla değişmesi konu alınıyor. Hayatını Halide’ye adayan Ali Rıza tüm yolları denemeye başlar. İşte haberin tüm detayları…

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Arıza Dizisi Hangi Semtte Çekiliyor? Arıza Dizisi Taksi Durağı Nerede? İşte O Meşhur Semtler Ve Detaylar… Halide karakteri ile tanıştıktan sonra gerçekler ile yüzleşmeye başlayan ikili, birbirlerinden habersiz kendi yollarını çizmeye başladılar. Arıza dizisinin son günlerde nerede çekildiğini merak eden izleyenler cevap için araştırma yapmaya başladı. Birçok kişinin merak ettiği konular arasında yer alan Arıza dizinini çekildiği semtler araştırılmaya devam ediliyor.

Başarılı oyuncu kadrosu ile ekranlara gelen Arıza dizisi İstanbul’da çekiliyor. Birçok ilçede çekilen sahneler izleyenlerin dikkatini çekse de araştırmalara konuk oluyor. Hem Anadolu hem de Avrupa yakasında farklı mekânlarda çekiliyor. Üsküdar, Beykoz ve Ortaköy ilçelerinde çekilen sahneler birçok kişiye tanıdık geliyor.

11 Ara 2020 - 14:45 - Dizi Fragmanları

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