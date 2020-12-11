Arıza Dizisi Hangi Semtte Çekiliyor? Arıza Dizisi Taksi Durağı Nerede? İşte O Meşhur Semtler Ve Detaylar… Halide karakteri ile tanıştıktan sonra gerçekler ile yüzleşmeye başlayan ikili, birbirlerinden habersiz kendi yollarını çizmeye başladılar. Arıza dizisinin son günlerde nerede çekildiğini merak eden izleyenler cevap için araştırma yapmaya başladı. Birçok kişinin merak ettiği konular arasında yer alan Arıza dizinini çekildiği semtler araştırılmaya devam ediliyor.

Başarılı oyuncu kadrosu ile ekranlara gelen Arıza dizisi İstanbul’da çekiliyor. Birçok ilçede çekilen sahneler izleyenlerin dikkatini çekse de araştırmalara konuk oluyor. Hem Anadolu hem de Avrupa yakasında farklı mekânlarda çekiliyor. Üsküdar, Beykoz ve Ortaköy ilçelerinde çekilen sahneler birçok kişiye tanıdık geliyor.