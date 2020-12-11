Masterchef İzleyenlere Kâbus Gibi Haber! Finali Televizyonlarda İzlemek Mümkün Olmayacak! Sadece Satın Alınırsa İzlenecek...
TV8 ekranlarının heyecanla izlenilen yarışma programı MasterChef, yavaş yavaş finale doğru ilerlerken programın sahibi Acun Ilıcalı’dan şok edecek açıklama geldi. MasterChef yarışmasının final heyecanı yeni yılda kullanıcıları ile buluşması beklenilen Exxen dijital platform üzerinden canlı yayınlanacağı açıklandı. İşte haberin tüm detayları…
Acun Medya tarafından 2021 yılında hayata geçirilecek Exxen platformu üzerinden MasterChef ve Survivor programlarının da yayınlanacağı açıklanmıştı. TV8 kanalının stüdyosunda sorulan sorulara cevap veren Acun Ilıcalı, Exxen platformu üzerinde şu an 1.500 kişinin çalıştığını söyledi. Daha sonra çok iyi yere geleceklerini ve uzun süredir platform hakkında toplantılar yaptıklarını açıkladı.
Birçok ünlü ismin yeni platform üzerinde hayata geçirilecek yapımlarda yer alması için teklif gönderildiğini ve onların da kabul ettiklerini dile getiren Acun Ilıcalı, sevindirici haberlerin zamanla geleceğin de söyledi. TV kanallarının reklam zorunluluğundan söz ederek Exxen platformunda hiçbir zaman yayının kesilmeyeceğini de dile getirdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.