Masterchef Barbaros O Paylaşımıyla Yürekleri Ağızlara Getirdi! Fotoğrafı Gören Korkudan Yerinden Sıçradı! “Keşke Bunu Görmeseydim!”
Masterchef programında yer alan isimlerden biri olarak sevenlerinin büyük beğenisini kazanmış olan Barbaros milyonların ödünü kopardı. Sevilen yarışmacı kullandığı Instagram hesabından paylaşım yapmış ve sevenlerinin büyük beğenisini almıştı fakat paylaştığı fotoğrafa binlerce kişi tepki gösterdi. Barbaros’un paylaştığı o fotoğraf milyonlarca kişinin korkmasına neden oldu.
Yürekleri ağızlara getiren o fotoğrafa sevenleri “Kupayı da böyle kaldırırsın inşallah!” yorumları geldi fakat “Bu ne ya?”, “Çok Çirkin! Keşke bunu görmeseydim!” “Ödüm koptu!” gibi yorumlar yapanlarda oldu. Sevenlerinin olduğu gibi sevmeyenlerinin de çok olduğu Barbaros Yoloğlu, sürekli olarak tepkilere neden olacak hareketler sergiliyor.
Tabak düşürme olayından sonra özellikler göz batmaya başlayan yarışmacı, sosyal medyayı hareketiyle ayağa kaldırmıştı. Birde üstüne Uğur’un elenmesinin üzerinden milyonlarca kişi Barbaros’un tabağı bilerek düşürdüğünü ve elenmesi gerektiğini tekrar gündeme getirmişti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.