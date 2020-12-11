Masterchef Barbaros O Paylaşımıyla Yürekleri Ağızlara Getirdi! Fotoğrafı Gören Korkudan Yerinden Sıçradı! “Keşke Bunu Görmeseydim!”

Yürekleri ağızlara getiren o fotoğrafa sevenleri “Kupayı da böyle kaldırırsın inşallah!” yorumları geldi fakat “Bu ne ya?”, “Çok Çirkin! Keşke bunu görmeseydim!” “Ödüm koptu!” gibi yorumlar yapanlarda oldu. Sevenlerinin olduğu gibi sevmeyenlerinin de çok olduğu Barbaros Yoloğlu, sürekli olarak tepkilere neden olacak hareketler sergiliyor.

Tabak düşürme olayından sonra özellikler göz batmaya başlayan yarışmacı, sosyal medyayı hareketiyle ayağa kaldırmıştı. Birde üstüne Uğur’un elenmesinin üzerinden milyonlarca kişi Barbaros’un tabağı bilerek düşürdüğünü ve elenmesi gerektiğini tekrar gündeme getirmişti.