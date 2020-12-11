Hadise'den Milyonlarca Kişiye O Kötü Haberi Verdi! İddiaları Doğruladı... Artık O İsimler Yan Yana Bile Gelemeyecek! 2020 yılının bahar aylarında ortaya çıkan ve uzun süredir devam ettiği anlaşılan Hadise ve Kaan Yıldırım ilişkisi bu yılın en çok konuşulan magazin gündemlerinden birisi olmuştu. Müzik sektörünün popüler isimlerinden Hadise’nin ilk kez bilinen ilişkisi hayranları tarafından da çok güzel tepkiler almıştı. İlişkilerinin duyulması üzerine sosyal medyada sık sık paylaşım yapmaya başlayan çift romantik paylaşımlar ile oldukça fazla beğeni topluyordu.

Uzun süredir son derece iyi gittiği görülen ilişki hakkında geçtiğimiz aylarda defalarca ayrılık haberi de gündeme geldi. Ancak 2020 yılının en gözde çifti ayrılık haberleri ile alay etti ve yalanladı. Hadise ve Kaan Yıldırım çiftinin haklarında yapılan birçok habere rağmen beraberliğini devam ettirmesi ile ikili hakkında evleneceklerine dair de yorumlar gelmeye başlamıştı. Geçtiğimiz haftalarda çıkan ayrılık haberinden sonra ilişkiye dair yeniden birçok soru gündeme gelmişti. Merak edilen konu ile ilgili Hadise Instagram hesabı üzerinden açıklama yaptı. Ünlü şarkıcı ayrılık haberlerini doğrulayarak, ilişkilerine nokta koyduklarını açıkladı.