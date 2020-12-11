Milyonların Merakı Son Buldu! Çağatay Ulusoy Yıllar Sonra Ekrana Döndü, Partneri Belli Oldu! O Güzel Oyuncuyla Deprem Etkisi Yaratacak! Sosyal medyadan yapılan açıklamalarda Çağatay Ulusoy’un başrolünde yer alacağı ve 1960’ların Türkiye’si konu alınarak çekilecek dizinin yakında izleyenleri ile buluşacağı açıklanmıştı. Son haberlere göre Çağatay Ulusoy’un başrolünde yer alacağı BluTV’nin Yeşilçam dizisinde yer alacağı açıklandıktan sonra partneri de açıklandı.

BluTV platformunda başlaması beklenilen dizide Çağatay Ulusoy, Semih Ateş karakteriyle izleyenlerinin karşısına çıkacak. Yeni dizinin senaryosunun hazırlandığı ve her sezonunun 10 bölümden oluşacağı bilgisi paylaşılmıştı. Yeni bir Yeşilçam dizisi ile izleyenlerin karşısına çıkacak Çağatay Ulusoy, Afra Saraçoğlu ile partner olacak!