Milyonların Merakı Son Buldu! Çağatay Ulusoy Yıllar Sonra Ekrana Döndü, Partneri Belli Oldu! O Güzel Oyuncuyla Deprem Etkisi Yaratacak!
Show Tv ekranlarında izleyenleri ile buluşan İçerde dizisinden sonra Netflix’te Hakan Muhafız isimli dizide yer alan Çağatay Ulusoy, bu sefer BluTV’de yeni bir proje ile izleyenlerin karşısına çıkacak. Dizi için hazırlıklarını sürdüren başarılı oyuncu Çağatay Ulusoy, BluTV platformunda Yeşilçam dizisi ile ekranlara gelecek. İşte haberin tüm detayları…
Milyonların Merakı Son Buldu! Çağatay Ulusoy Yıllar Sonra Ekrana Döndü, Partneri Belli Oldu! O Güzel Oyuncuyla Deprem Etkisi Yaratacak! Sosyal medyadan yapılan açıklamalarda Çağatay Ulusoy’un başrolünde yer alacağı ve 1960’ların Türkiye’si konu alınarak çekilecek dizinin yakında izleyenleri ile buluşacağı açıklanmıştı. Son haberlere göre Çağatay Ulusoy’un başrolünde yer alacağı BluTV’nin Yeşilçam dizisinde yer alacağı açıklandıktan sonra partneri de açıklandı.
BluTV platformunda başlaması beklenilen dizide Çağatay Ulusoy, Semih Ateş karakteriyle izleyenlerinin karşısına çıkacak. Yeni dizinin senaryosunun hazırlandığı ve her sezonunun 10 bölümden oluşacağı bilgisi paylaşılmıştı. Yeni bir Yeşilçam dizisi ile izleyenlerin karşısına çıkacak Çağatay Ulusoy, Afra Saraçoğlu ile partner olacak!
11 Ara 2020 - 18:54 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.