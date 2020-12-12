Ankara Büyükşehir'den sağlık çalışanları ile hasta ve yakınları için sıcak çorba hizmeti

Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını ile mücadelesini 7/24 sürdürürken sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hizmet vermeye devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, geçtiğimiz yıl üniversite kampüslerinde başlattığı ücretsiz sıcak çorba dağıtımı hizmetini pandemi sürecinde hastanelere taşıdı.

GÜNLÜK SICAK ÇORBA HİZMETİ 6 AYDIR KESİNTİSİZ SÜRÜYOR

COVID-19 salgını nedeniyle üniversitelerde eğitime ara verilirken, Başkan Yavaş bu süreçte yoğun olarak çalışan sağlık çalışanlarını da unutmadı.

Sağlık çalışanlarına fedakarca çalışmalarından dolayı ücretsiz konaklama hizmeti dahil Başkent’te EGO otobüsleri ve raylı sistemlerden ücretsiz yararlanma imkanı sağlayan Başkan Yavaş, pandemi sürecinin devam etmesi nedeniyle yaklaşık 6 aydır 4 hastanede günlük sıcak çorba dağıtımı gerçekleştiriyor. Güne sağlıklı sıcak çorba içerek başlayan sağlık çalışanları kadar hasta ve hasta yakınları ile çevre esnafı da bu hizmetten faydalanıyor.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI, HASTA YAKINLARI VE ESNAFTAN BAŞKAN YAVAŞ’A TEŞEKKÜR

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı koordinasyonunda BELPA Mutfağında hijyenik ortamda pişirilen sıcak çorba ile Ankara Halk Ekmek tarafından sağlanan ekmekler, hafta içi 07.00-09.00 saatleri arasında Zekai Tahir Burak Hastanesi, Ankara Şehir Hastanesi, Hacettepe Üniversitesi Hastanesi ile Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA) girişlerinde ikram ediliyor.

Sağlık çalışanları kadar hasta ve hasta yakınları ile çevre esnafı da bu hizmetten yararlanırken, duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getiriyor:

-Gülben Çelik: “Çorba dağıtımı konusunda Mansur başkana çok teşekkür ediyoruz. Çok düşünceli bir davranış. Sağlık çalışanlarını en çok düşünen Mansur başkan. Bir sağlık çalışanı olarak Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ederiz.”

-Bahattin Uçar: “Çorba dağıtım uygulaması gayet başarılı. Sadece sağlık çalışanları için değil hasta ve hasta yakınları için de çok güzel bir uygulama. Sağlık çalışanı olarak Mansur beye çok teşekkür ederiz.”

-Elif Doğru: “Mansur Yavaş beye çok teşekkür ediyoruz. Sağlık çalışanı olarak her sabah içiyoruz, içimiz ısınıyor.”

-Serdar Yakar: “Bir sağlık çalışanı olarak bu uygulamayı çok beğeniyorum. İnsanlar bir tas çorba içip, içlerini ısıtıyor. Herkes faydalanıyor ve herkes çok memnun. Yapanlardan Allah razı olsun.”

-Muzaffer Kalemtaş: “Şehir Hastanesi’nde servis şoförüyüm. Başkanımızdan Allah razı olsun. Kendisine çorba için çok teşekkür ederim.”

-Ekrem Akçay: “Gayet memnunuz. Çok güzel bir uygulama olduğunu düşünüyoruz. Eşim Hacettepe Hastanesi’nde sağlık çalışanı, onunla birlikte her sabah çorba içiyoruz. Bu uygulamanın yaygınlaştırılması istiyoruz. Durumu olan olmayan herkes faydalanıyor. Lokantalar kapalı, sabah çorba içebileceğimiz bir yer yok. O yüzden emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz.”

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ayrıca OSTİM’de Alınteri Bulvarı üzerinde bir noktada, Siteler’de ise iki noktada günlük olarak ücretsiz sıcak çorba hizmeti vermeyi sürdürüyor.