İbrahim Tatlıses Aşkından Hüngür Hüngür Ağladı da Yine Aşktan Yana Yüzü Gülmedi! O İsimde Onu Terk Etti… İmparator Yine Yalnız Kaldı! Uzun bir aradan sonra tekrardan programlara dönen İbrahim Tatlıses, ekran başında mutluluğunu gözyaşları içerisinde kalarak ifade etmişti. Fakat son haberlere göre aşk hayatında o kadar mutlu olduğu söylenemez. Birçok kişi ile birlikte olan İbrahim Tatlıses, magazin gündeminden düşmeyen isimlerden bir tanesi.

Geçmişinden bu yana hayatında olan kadınlar ile gündeme sıkça geliyordu. Daha sonra kendisinden 42 yaş küçük olan Gülçin Karakaya ile birlikte Bodrum’da kameralar karşısına geçen İbrahim Tatlıses, uzun bir süre magazin gündemini meşgul etmişti. Gülçin Karakaya ile aralarında yaşanan bir sorunun olduğu iddia ediliyor.