İbrahim Tatlıses Aşkından Hüngür Hüngür Ağladı da Yine Aşktan Yana Yüzü Gülmedi! O İsimde Onu Terk Etti… İmparator Yine Yalnız Kaldı!
Geçirdiği talihsiz kaza nedeni ile uzun süredir ekranlardan uzak kalan İbrahim Tatlıses, 9 yıl aradan sonra İbo Show programı ile tekrardan ekranlar döndü. Fakat İbrahim Tatlıses’in sevgilisinden ayrıldığı haberi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Gülçin Karakaya, sosyal medya hesabı üzerinden bütün fotoğrafları sildi! İşte haberin tüm detayları…
İbrahim Tatlıses Aşkından Hüngür Hüngür Ağladı da Yine Aşktan Yana Yüzü Gülmedi! O İsimde Onu Terk Etti… İmparator Yine Yalnız Kaldı! Uzun bir aradan sonra tekrardan programlara dönen İbrahim Tatlıses, ekran başında mutluluğunu gözyaşları içerisinde kalarak ifade etmişti. Fakat son haberlere göre aşk hayatında o kadar mutlu olduğu söylenemez. Birçok kişi ile birlikte olan İbrahim Tatlıses, magazin gündeminden düşmeyen isimlerden bir tanesi.
Geçmişinden bu yana hayatında olan kadınlar ile gündeme sıkça geliyordu. Daha sonra kendisinden 42 yaş küçük olan Gülçin Karakaya ile birlikte Bodrum’da kameralar karşısına geçen İbrahim Tatlıses, uzun bir süre magazin gündemini meşgul etmişti. Gülçin Karakaya ile aralarında yaşanan bir sorunun olduğu iddia ediliyor.
12 Ara 2020 - 12:23 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.