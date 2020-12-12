Hakan Altun ve Gonca Vuslateri Arasındaki Yaş Farkı Milyonları Şoka Soktu! Sosyal Medyada Tepkiler Çığ Gibi Büyüdü! “Nasıl Olabilir?”
Sosyal medyada sık sık paylaşımda bulunan Hakan Altun, son paylaşımında aşk dolu pozlar vererek birçok kişiyi şaşkına çevirdi. Bir dönem aralarındaki yaş farklı ile gündemden düşmeyen ikili artık birlikte olmaktan kaçmayarak sosyal medyada paylaşım yapmaya başladı. Hayranlar aralarındaki yaş farkını tekrardan dile getirseler de ikili kulak vermedi. İşte haberin tüm detayları…
Hakan Altun ve Gonca Vuslateri Arasındaki Yaş Farkı Milyonları Şoka Soktu! Sosyal Medyada Tepkiler Çığ Gibi Büyüdü! “Nasıl Olabilir?”Aralarındaki yaş farklı ile bir dönem sosyal medyada gündem olan Hakan Altun ile Gonca Vuslateri, yeni pozları ile hayranlarının karşısına tekrardan çıktı. Artık aşklarından kaçmayarak paylaşım yapmaya başlayan çift, aralarında yaş farklı olsa da artık çekinmiyor. İkili birliktelikleri hakkında yaptığı paylaşımların altına not düşmeyi de unutmuyor.
İbo Show programında tüm dikkatleri üzerine çeken Gonca Vuslateri, kırmızı takım kıyafeti ile birçok kişiyi kendisine hayran bırakmıştı. Daha sonra Hakan Altun ile birlikte olduğu bir fotoğraf paylaşımında bulununca sosyal medyaya bomba gibi düşmüştü. Daha sonra aralarındaki yaş farklı nedeni ile sosyal medyada gündem oldular.
12 Ara 2020 - 12:47 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.