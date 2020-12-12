Haberler Ankara Haberler Ankara
- 12 Ara 2020 - 12:47 G: 12 Ara 2020 - 12:58

Hakan Altun ve Gonca Vuslateri Arasındaki Yaş Farkı Milyonları Şoka Soktu! Sosyal Medyada Tepkiler Çığ Gibi Büyüdü! “Nasıl Olabilir?”

Sosyal medyada sık sık paylaşımda bulunan Hakan Altun, son paylaşımında aşk dolu pozlar vererek birçok kişiyi şaşkına çevirdi. Bir dönem aralarındaki yaş farklı ile gündemden düşmeyen ikili artık birlikte olmaktan kaçmayarak sosyal medyada paylaşım yapmaya başladı. Hayranlar aralarındaki yaş farkını tekrardan dile getirseler de ikili kulak vermedi. İşte haberin tüm detayları…

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Hakan Altun ve Gonca Vuslateri Arasındaki Yaş Farkı Milyonları Şoka Soktu! Sosyal Medyada Tepkiler Çığ Gibi Büyüdü! “Nasıl Olabilir?”Aralarındaki yaş farklı ile bir dönem sosyal medyada gündem olan Hakan Altun ile Gonca Vuslateri, yeni pozları ile hayranlarının karşısına tekrardan çıktı. Artık aşklarından kaçmayarak paylaşım yapmaya başlayan çift, aralarında yaş farklı olsa da artık çekinmiyor. İkili birliktelikleri hakkında yaptığı paylaşımların altına not düşmeyi de unutmuyor.

İbo Show programında tüm dikkatleri üzerine çeken Gonca Vuslateri, kırmızı takım kıyafeti ile birçok kişiyi kendisine hayran bırakmıştı. Daha sonra Hakan Altun ile birlikte olduğu bir fotoğraf paylaşımında bulununca sosyal medyaya bomba gibi düşmüştü. Daha sonra aralarındaki yaş farklı nedeni ile sosyal medyada gündem oldular.

12 Ara 2020 - 12:47 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
İbrahim Tatlıses Aşkından Hüngür Hüngür Ağladı da Yine Aşktan Yana Yüzü Gülmedi! O İsimde Onu Terk Etti… İmparator Yine Yalnız Kaldı! mask
İbrahim Tatlıses Aşkından Hüngür Hüngür Ağladı da Yine Aşktan Yana Yüzü Gülmedi! O İsimde Onu Terk Etti… İmparator Yine Yalnız Kaldı!
Hadise'den Milyonlarca Kişiye O Kötü Haberi Verdi! İddiaları Doğruladı... Artık O İsimler Yan Yana Bile Gelemeyecek! mask
Hadise'den Milyonlarca Kişiye O Kötü Haberi Verdi! İddiaları Doğruladı... Artık O İsimler Yan Yana Bile Gelemeyecek!
Şeyma Subaşı Sosyal Medyayı Yine Yaktı Yine Yıktı! O Takipçisine Öyle Bir Cevap Verdi Ki, Herkes Şok Oldu! O Kadın Olabilmek İçin... mask
Şeyma Subaşı Sosyal Medyayı Yine Yaktı Yine Yıktı! O Takipçisine Öyle Bir Cevap Verdi Ki, Herkes Şok Oldu! O Kadın Olabilmek İçin...
Sinan Akçıl Koronavirüs Aşısı İçin Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki, Görenler Şok Oldu! “Aşı Çıksın İçerim!” Dedi Tepkileri Üzerine Topladı! mask
Sinan Akçıl Koronavirüs Aşısı İçin Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki, Görenler Şok Oldu! “Aşı Çıksın İçerim!” Dedi Tepkileri Üzerine Topladı!
Gülşah Saraçoğlu Doya Doya Moda Yarışmasından Kovuldu İddiasını Dans Ederek Yalanladı! Milyonlar Şok İçerisinde Kaldı! mask
Gülşah Saraçoğlu Doya Doya Moda Yarışmasından Kovuldu İddiasını Dans Ederek Yalanladı! Milyonlar Şok İçerisinde Kaldı!
Öykü Çelik Milyonları Üst Üste Şoka Sokmaya Karar Verdi! Önce Mini Etek, Sonra Survivor Şimdi Milyonluk Araç! Tepkiler Çığ Gibi! mask
Öykü Çelik Milyonları Üst Üste Şoka Sokmaya Karar Verdi! Önce Mini Etek, Sonra Survivor Şimdi Milyonluk Araç! Tepkiler Çığ Gibi!
Somer Sivrioğlu’nun Oğlu Fenomen Çıktı! Binlerce Takipçisi Bulunan Oğlu, O Yapımda Yer Almış! Görenlerin Ağzı Açık Kaldı! mask
Somer Sivrioğlu’nun Oğlu Fenomen Çıktı! Binlerce Takipçisi Bulunan Oğlu, O Yapımda Yer Almış! Görenlerin Ağzı Açık Kaldı!
Kaan Yıldırım ile Hadise Arasındaki Yaş Farkı Ağızları Açık Bıraktı! Sosyal Medya Karıştı, Her Şey Birbirine Girdi! mask
Kaan Yıldırım ile Hadise Arasındaki Yaş Farkı Ağızları Açık Bıraktı! Sosyal Medya Karıştı, Her Şey Birbirine Girdi!
Exxen ücretli mi olacak? Exxen TV abonelik ücreti ne kadar? mask
Exxen ücretli mi olacak? Exxen TV abonelik ücreti ne kadar?
Türkiye’de O İsimlere Sonsuz Güvenebilirsiniz! Resmen Tek Tek Seçildiler! “Zaten Bir Başkası Olamazdı!” mask
Türkiye’de O İsimlere Sonsuz Güvenebilirsiniz! Resmen Tek Tek Seçildiler! “Zaten Bir Başkası Olamazdı!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Koronavirüste son durum! Dünya genelinde vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? 12 Aralık 2020 mask
Koronavirüste son durum! Dünya genelinde vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? 12 Aralık 2020
İbrahim Tatlıses Aşkından Hüngür Hüngür Ağladı da Yine Aşktan Yana Yüzü Gülmedi! O İsimde Onu Terk Etti… İmparator Yine Yalnız Kaldı! mask
İbrahim Tatlıses Aşkından Hüngür Hüngür Ağladı da Yine Aşktan Yana Yüzü Gülmedi! O İsimde Onu Terk Etti… İmparator Yine Yalnız Kaldı!
Ankara Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz kuduz aşısı seferberliği başlattı mask
Ankara Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz kuduz aşısı seferberliği başlattı
Ankara Büyükşehir'den sağlık çalışanları ile hasta ve yakınları için sıcak çorba hizmeti mask
Ankara Büyükşehir'den sağlık çalışanları ile hasta ve yakınları için sıcak çorba hizmeti
Ankara Çankaya maskesini kendi üretiyor  mask
Ankara Çankaya maskesini kendi üretiyor 
Masterchefte Üçüncü Dünya Savaşı! Finale Sayılı Günler Kaldı, Sinirler Gerildi! Bütün Yarışmacılar Birbirinin İpini Çekiyor! mask
Masterchefte Üçüncü Dünya Savaşı! Finale Sayılı Günler Kaldı, Sinirler Gerildi! Bütün Yarışmacılar Birbirinin İpini Çekiyor!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL