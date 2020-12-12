Hakan Altun ve Gonca Vuslateri Arasındaki Yaş Farkı Milyonları Şoka Soktu! Sosyal Medyada Tepkiler Çığ Gibi Büyüdü! “Nasıl Olabilir?”Aralarındaki yaş farklı ile bir dönem sosyal medyada gündem olan Hakan Altun ile Gonca Vuslateri, yeni pozları ile hayranlarının karşısına tekrardan çıktı. Artık aşklarından kaçmayarak paylaşım yapmaya başlayan çift, aralarında yaş farklı olsa da artık çekinmiyor. İkili birliktelikleri hakkında yaptığı paylaşımların altına not düşmeyi de unutmuyor.

İbo Show programında tüm dikkatleri üzerine çeken Gonca Vuslateri, kırmızı takım kıyafeti ile birçok kişiyi kendisine hayran bırakmıştı. Daha sonra Hakan Altun ile birlikte olduğu bir fotoğraf paylaşımında bulununca sosyal medyaya bomba gibi düşmüştü. Daha sonra aralarındaki yaş farklı nedeni ile sosyal medyada gündem oldular.