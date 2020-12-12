Sadakatsiz Dizisinin Nefret Edilen İsmi Volkan Açıklamasını Yaptı! “Bu Benim Karakterim!” Dedi, Milyonlar Şok Geçirdi! Cansu Dere’nin Asya karakteri ile ekranlara geldiği ve Caner Cindoruk’un Volkan karakterine hayat verdiği dizide ikilinin hayal gibi evliliği konu alınıyor. Fakat Asya, kocasının genç bir kadın ile beraber olduğunu ve kendisini aldattığını öğrenmesi ile çiftin hayatı değişir. Asya karakterinin bu durumda ne yapacağı ekranlara gelir.

Dizide eşini aldatan Volkan karakteri, farklı bir kadın ile de beraber olabileceğine inanır. Bu durumda Volkan karakteri gibi gerçek hayatta birçok erkeğin olduğu da yorumlarda belirtiliyor. Volkan karakteri için sosyal medyada birçok yorum gelse de karakterin rolü diziye farklı bir hava kattığı görülüyor.