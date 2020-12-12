Sadakatsiz Dizisinin Nefret Edilen İsmi Volkan Açıklamasını Yaptı! “Bu Benim Karakterim!” Dedi, Milyonlar Şok Geçirdi!
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Sadakatsiz, yeni bölümleri ile ekranlara gelmeye devam ediyor. Son bölümleri ile gündem olan dizinin hikâyesinde akıl almaz olaylar ekranlara gelirken dizinin bir anda değişmesi birçok kişiyi şaşkına çevirdi. Başrolünde Cansu Dere ve Caner Cindoruk’un yer aldığı dizi reytinglerini üst sıralara çıkarmayı başardı. İşte haberin tüm detayları…
Sadakatsiz Dizisinin Nefret Edilen İsmi Volkan Açıklamasını Yaptı! “Bu Benim Karakterim!” Dedi, Milyonlar Şok Geçirdi! Cansu Dere’nin Asya karakteri ile ekranlara geldiği ve Caner Cindoruk’un Volkan karakterine hayat verdiği dizide ikilinin hayal gibi evliliği konu alınıyor. Fakat Asya, kocasının genç bir kadın ile beraber olduğunu ve kendisini aldattığını öğrenmesi ile çiftin hayatı değişir. Asya karakterinin bu durumda ne yapacağı ekranlara gelir.
Dizide eşini aldatan Volkan karakteri, farklı bir kadın ile de beraber olabileceğine inanır. Bu durumda Volkan karakteri gibi gerçek hayatta birçok erkeğin olduğu da yorumlarda belirtiliyor. Volkan karakteri için sosyal medyada birçok yorum gelse de karakterin rolü diziye farklı bir hava kattığı görülüyor.
12 Ara 2020 - 13:13 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.