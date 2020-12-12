Turabi ve Avatar Atakan Karşı Karşıya! Acun Ilıcalı Yaptı Yine Yapacağını! Ortalık Savaş Alanı Olacak…
Yeni yılda kullanıcıları ile buluşacak Exxen platformu büyük heyecanla beklenilmeye devam ediliyor. Son günlerde binlerce kişinin merak ettiği sorular arasında olan Exxen platformunun ücreti, henüz açıklanmadı. Fakat Exxen ile ilgili son açıklamalarda MasterChef ve Survivor yarışmalarının Exxen üzerinden yayınlanacağı iddia ediliyor. İşte haberin tüm detayları…
Acun Medya tarafından 2021 yılında kullanıma sunulması beklenilen Exxen platformu hakkında yeni açıklamalar gündeme geliyor. Geçtiğimiz dönemlerde MasterChef programının final heyecanı canlı olarak Exxen platformu üzerinden yayınlanacağına dair iddialar ortaya atılmıştı. Birçok kişi bu konu hakkında araştırma yapmaya başladı.
Kendi programı TV8’in stüdyosunda röportaj veren Acun Ilıcalı, Exxen dijital platform hakkında sorulan sorulara cevap verdi. Birçok kişinin cevap aradığı sorular arasında yer alan Exxen platformunun ücretli mi ya da ücretsiz mi olacağı gündeme geldi. Acun Ilıcalı’da bu konu hakkında kısa bir açıklama yaptı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.