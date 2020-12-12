Turabi ve Avatar Atakan Karşı Karşıya! Acun Ilıcalı Yaptı Yine Yapacağını! Ortalık Savaş Alanı Olacak…

Acun Medya tarafından 2021 yılında kullanıma sunulması beklenilen Exxen platformu hakkında yeni açıklamalar gündeme geliyor. Geçtiğimiz dönemlerde MasterChef programının final heyecanı canlı olarak Exxen platformu üzerinden yayınlanacağına dair iddialar ortaya atılmıştı. Birçok kişi bu konu hakkında araştırma yapmaya başladı.

Kendi programı TV8’in stüdyosunda röportaj veren Acun Ilıcalı, Exxen dijital platform hakkında sorulan sorulara cevap verdi. Birçok kişinin cevap aradığı sorular arasında yer alan Exxen platformunun ücretli mi ya da ücretsiz mi olacağı gündeme geldi. Acun Ilıcalı’da bu konu hakkında kısa bir açıklama yaptı.