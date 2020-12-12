Kırmızı Oda Dizisinin Boncuk'u Milyonları Şoka Sokacak! Dizideki Hastalığını Duyunca Şok Olacaksınız! Başrolünü Binnur Kaya’nın oynadığı Kırmızı Oda dizisi dün akşam ekrana gelen bölümü ile yine merak uyandırdı. Yayınlanan son bölümünde Burcu Biricik’in canlandırdığı Boncuk karakteri ile dikkatleri yeniden üzerine çeken Kırmızı Oda dizisinde Doktor hanım ile Boncuk’un kuracağı ilişki merak konusu oldu. İzleyiciler Boncuk karakterinin hikayesini ve hangi hastalığa sahip olduğunu araştırmaya devam ediyor.

Kırmızı Oda Dizisindeki Boncuk Karakterinin Hikayesi Nedir?



Kırmızı Oda dizisinin dün akşam ekrana gelen bölümüne Burcu Biricik konuk oyuncu olarak katıldı. Ünlü oyuncu ermişlerle dialog kurduğunu iddia eden Boncuk karakterini canlandırıyor. Doktor hanım ve Boncuk’un dikkat çeken sahnesinden sonra Boncuk’un hastalığı araştırılamaya başlandı.