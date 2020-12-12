Kırmızı Oda Dizisinin Boncuk'u Milyonları Şoka Sokacak! Dizideki Hastalığını Duyunca Şok Olacaksınız!
TV8 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kırmızı Oda gerçek yaşam hikayelerini anlattığı karakterlerle gündem olmaya devam ediyor. Gülseren Budayıcıoğlu’nun romanından uyarlanarak ekrana gelen Kırmızı Oda dizisinin son bölümüne Burcu Biricik konuk oyuncu olarak katıldı. Dizide ermişler gördüğünü iddia ederek Doktor hanıma gelen Boncuk’u canlandıran Burcu Biricik seyirciden büyük beğeni topladı. Ünlü oyuncunun canlandırdığı karakterin hikayesi ise merak uyandırdı.
Kırmızı Oda Dizisinin Boncuk'u Milyonları Şoka Sokacak! Dizideki Hastalığını Duyunca Şok Olacaksınız! Başrolünü Binnur Kaya’nın oynadığı Kırmızı Oda dizisi dün akşam ekrana gelen bölümü ile yine merak uyandırdı. Yayınlanan son bölümünde Burcu Biricik’in canlandırdığı Boncuk karakteri ile dikkatleri yeniden üzerine çeken Kırmızı Oda dizisinde Doktor hanım ile Boncuk’un kuracağı ilişki merak konusu oldu. İzleyiciler Boncuk karakterinin hikayesini ve hangi hastalığa sahip olduğunu araştırmaya devam ediyor.
Kırmızı Oda Dizisindeki Boncuk Karakterinin Hikayesi Nedir?
Kırmızı Oda dizisinin dün akşam ekrana gelen bölümüne Burcu Biricik konuk oyuncu olarak katıldı. Ünlü oyuncu ermişlerle dialog kurduğunu iddia eden Boncuk karakterini canlandırıyor. Doktor hanım ve Boncuk’un dikkat çeken sahnesinden sonra Boncuk’un hastalığı araştırılamaya başlandı.
12 Ara 2020 - 16:48 - Dizi Haberleri
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.