Demet Akalın'dan Survivor Açıklaması! Okan Kurt Survivor'a Gidiyor Mu? Milyonlar Bunu Bekliyor! Sosyal medyanın en popüler isimlerinden Demet Akalın önceli gün Güneşli’de açılan mobilya mağazasının açılışına katıldı. Açılışta muhabirlerle uzun uzun sohbet eden Akalın kendisine sorulan birçok soruyu da yanıtladı. Ünlü isim yakında eşyaları değiştirmek istediklerini söyledi. Alışverişi ne kadar sevdiği bilinen Akalın genelde her şeyini yurt dışından aldığını ancak son yıllarda Türkiye’de de alışveriş yaptığı mağazaların olduğunu söyledi.

Ünlü popçu ev eşyalarının çabuk eskidiğinden kızı Hira ve arkadaşlarının sürekli koltukların üzerinde zıpladığından bahsettti. Alışveriş alışkanlıkları hakkında açıklamalar yapan Akalın kariyeri hakkında da açıklamalarda bulundu.