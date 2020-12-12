Demet Akalın'dan Survivor Açıklaması! Okan Kurt Survivor'a Gidiyor Mu? Milyonlar Bunu Bekliyor!
Geçtiğimiz gün mobilya fabrikasının açılışına katılan Demet Akalın, muhabirlerle birçok konuda konuştu. Mobilya fabrikasının açılışı ile ilgili eşyaları değiştirmeyi düşündüklerini söyleyen Demet Akalın “patrona pahalıya patlayacak” şeklinde esprili açıklama yaptı. Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden olan ünlü popçu birçok farklı konuda da açıklamalar yaptı. Demet Akalın Okan Kurt’un Survivor’a katılıp katılamayacağını da açıkladı.
Demet Akalın'dan Survivor Açıklaması! Okan Kurt Survivor'a Gidiyor Mu? Milyonlar Bunu Bekliyor! Sosyal medyanın en popüler isimlerinden Demet Akalın önceli gün Güneşli’de açılan mobilya mağazasının açılışına katıldı. Açılışta muhabirlerle uzun uzun sohbet eden Akalın kendisine sorulan birçok soruyu da yanıtladı. Ünlü isim yakında eşyaları değiştirmek istediklerini söyledi. Alışverişi ne kadar sevdiği bilinen Akalın genelde her şeyini yurt dışından aldığını ancak son yıllarda Türkiye’de de alışveriş yaptığı mağazaların olduğunu söyledi.
Ünlü popçu ev eşyalarının çabuk eskidiğinden kızı Hira ve arkadaşlarının sürekli koltukların üzerinde zıpladığından bahsettti. Alışveriş alışkanlıkları hakkında açıklamalar yapan Akalın kariyeri hakkında da açıklamalarda bulundu.
12 Ara 2020 - 16:56 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.