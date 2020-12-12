Hadise ve Kaan Yıldırım’ın Arasına 3. Kişi Girdi! Görenler Şok İçerisinde Bakakaldı! Eğer Bu İddia Gerçekse O İsim Silinip Gidebilir! Ünlü şarkıcı Hadise ile Kaan Yıldırım’ın birlikteliği bir süre sosyal medyayı meşgul etmişti. İddialara göre ikilinin ayrılma sebebi Youtube fenomeni Reynmen olduğu tahmin ediliyor. Hadise’nin Ela şarkısı ile çektiği videonun Reynmen tarafından çekildiği iddiaları sosyal medyada gündem haline gelmişti. Bir otelde kalarak video paylaştıkları iddia edilmişti.

Ortaya atılan iddialar ne kadar asılsız olsa da Hadise ve Reynmen’den bir açıklama gelmedi. Uzun bir süre sonra Hadise’nin Kaan Yıldırım ile ilişkiye girmesi birçok kişiyi şaşırtmış ve sosyal medya hesabından Ela şarkısı ile ettiği dans videosunu kaldırması dikkatleri çekmişti. Kaan Yıldırım’ın videoyu kaldırdığı da iddia edilmişti.