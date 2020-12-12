Kalk Gidelim Final Kararını Duyurdu! Herkesi Son Dakikasına Kadar Güldürdü Ama Şimdi Üzüntüden Hüngür Hüngür Ağlattı! TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Kalk Gidelim, her hafta izleyenler ile buluşmaya devam ediyor. Son bölümlerinin ardından geniş bir izleyici kitlesine ulaşmış durumda. Yasemin’in kaça duruma düşmesi olayı iyice karıştırırken Hatice Ana ise İsmail’e tepki gösterir. Dizinin son bölümleri hakkında bomba gibi iddia ortaya atıldı. İşte haberin tüm detayları…

Kalk Gidelim dizisi 133. Bölümü ile ekranlara gelirken birçok kişiden beğeni topladı. Birbirinden farklı karakterlerin sergilediği oyunculuklar izleyenlerden tam not alırken yeni bölümleri merakla beklenilmeye başlandı. Son bölümde aldığı bir haber sonucu ortalığı birbirine katan Şakir, zorbela sakinleştirildi.

Sonunda bebeğini eline alan Şakir, az da olsa sakinleşmiştir fakat bu sakinlik uzun sürmez. Bebeğin birdenbire ağlamaya başlaması ve Şakir’in elinde olması durumları zorlaştırır. Tüm gözler bebektedir ve ona gizlice isim koymaya çalışan Perihan, Sevda tarafından yakalanır. Son bölümde merak edilen konulardan bir tanesi de bebeğe hangi tarafın bakacağı oldu.



İsmail, kızının evden kaçması ile birlikte hemen harekete geçer. Gideceği tek bir yer vardır ve Dalgillerin evinin yolunu tutmuştur. Hatice Ana ise İsmail’e neden evde birisinin olduğunu söylemedin diye çıkışır. Fakat Yasemin’in evde olduğunu fark eden Duru bu olayı koşarak Hatice Ana’ya anlatır ve olaylar iyice karışmaya başlar. Yaşanan olaylardan sonra Yasemin dayanamaz ve evden kaçar. Sami hemen harekete geçerek Yasemin’i aramaya başlar.