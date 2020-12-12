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- 12 Ara 2020 - 18:20 G: 12 Ara 2020 - 18:27

Sen Çal Kapımı Dizisine Renk Katmaya Geliyor! O İsimle Birlikte Dizi Kabuk Değiştirecek! “Her Şey Bambaşka Olacak!”

Sen Çal Kapımı Dizisine Balca karakterini canlandıracak İlayda Çevik yeni rolü ile sevenlerinin karşısına çıkacak. Cumartesi akşamı ekranlara gelecek yeni bölümde merakla bekleniliyor. İşte haberin tüm detayları…

Sen Çal Kapımı Dizisine Renk Katmaya Geliyor! O İsimle Birlikte Dizi Kabuk Değiştirecek! “Her Şey Bambaşka Olacak!” Fox TV ekranlarında izleyenleri ile buluşan Sen Çal Kapımı dizisinde sürpriz gelişme yaşandı. Kerem Bürsin ve Hande Erçel’in başrolünde oynadığı diziye yeni bir isim katılacak.

Dizide Balca karakterini canlandıracak İlayda Çevik yeni rolü ile sevenlerinin karşısına çıkacak. Cumartesi akşamı ekranlara gelecek yeni bölümde merakla bekleniliyor. İşte haberin tüm detayları…

Fenomen İlayda Çevik’in Sen Çal Kapımı dizisinde Balca karakteri ile ekranlara geleceği açıklandı. Fox Tv’nin vazgeçilmez dizileri arasında olan Sen Çal Kapımı, yeni bölümleri ile ekranlara gelirken İlayda Çevik’te izleyenlerin karşısına çıkacak. Sosyal medyadan yapılan açıklamalarda başarılı oyuncunun diziye dâhil edildiği açıklandı.

Birçok kişinin vazgeçilmez dizisi haline gelen Sen Çal Kapımı dizisinin başrollerinde Kerem Bürsin, Hande Erçel, Neslihan Yeldan, Bige Önal ve Anıl İlter gibi ünlü isimler ekranlara geliyor. Dizi de Hande Erçel Eda Yıldız karakterine hayat verirken Kerem Bürsin de Serkan Bolat'ı karakteri ile izleyenlerin karşısına geçiyor.

12 Ara 2020 - 18:20 - Dizi Haberleri

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