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- 12 Ara 2020 - 18:29 G: 12 Ara 2020 - 18:41

Masterchef Yarışmasında Büyük Kavga! Sesler Yükseldi, Emir ve Eray Arasında Kıyamet Koptu! “Caz Yapma Bana!”

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef, yavaş adımlar ile finale doğru ilerlerken yeni bölümden kesintiler paylaşıldı. Yemeğin medeniyet haline geldiği tarımın olmazsa olmazı Konya’da kıyasıya dokunulmazlık mücadelesi yeni bölümde ekranlara gelecek. Dokunulmazlık oyunu kimin olacak? İşte haberin tüm detayları…

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

MasterChef Türkiye yarışmasında birbirinden başarılı isimler mücadelelerine son hız devam ederken yeni bölümde Konya’da dokunulmazlık için mücadele edecek. Yeni bölüm fragmanında Konya’nın güzellikleri ve doğa harikası yapıları yer alırken yarışmacıların otizmli çocukları ziyaret edip onlarla birlikte yemek yapmaları ekranlara geliyor.

Mevlana’nın ne olursan ol dediği şehre geldik sözleriyle kapıdan içeri giren jüri üyelerimiz, İpekyolu güzergâhı üzerinde bulunan Anadolu’nun en büyük hanlarından birisi olan Zazadin Hanı’nda yarışmacılar dokunulmazlık oyunu için mücadele verecekler. Kıyasıya rekabetli görüntüler ekranlara geliyor.

12 Ara 2020 - 18:29 Ankara- Gündem

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