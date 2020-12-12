Masterchef Yarışmasında Büyük Kavga! Sesler Yükseldi, Emir ve Eray Arasında Kıyamet Koptu! “Caz Yapma Bana!”

MasterChef Türkiye yarışmasında birbirinden başarılı isimler mücadelelerine son hız devam ederken yeni bölümde Konya’da dokunulmazlık için mücadele edecek. Yeni bölüm fragmanında Konya’nın güzellikleri ve doğa harikası yapıları yer alırken yarışmacıların otizmli çocukları ziyaret edip onlarla birlikte yemek yapmaları ekranlara geliyor.

Mevlana’nın ne olursan ol dediği şehre geldik sözleriyle kapıdan içeri giren jüri üyelerimiz, İpekyolu güzergâhı üzerinde bulunan Anadolu’nun en büyük hanlarından birisi olan Zazadin Hanı’nda yarışmacılar dokunulmazlık oyunu için mücadele verecekler. Kıyasıya rekabetli görüntüler ekranlara geliyor.