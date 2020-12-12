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- 12 Ara 2020 - 19:40 G: 12 Ara 2020 - 19:56

MKE Ankaragücü - İttifak Holding Konyaspor: 1 - 2

Süper Lig'in 12. haftasında MKE Ankaragücü ile İttifak Holding Konyaspor, Eryaman Stadı'nda karşılaştı.

Süper Lig'in 12. haftasında MKE Ankaragücü ile İttifak Holding Konyaspor, Eryaman Stadı'nda karşılaştı.

12 Ara 2020 - 19:40 AA Ankara- Spor

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