Haberler Ankara Haberler Ankara
- 12 Ara 2020 - 19:38 G: 12 Ara 2020 - 19:48

Büyük Umutlarla Başladılar Ama Olmadı! Çocukluk Dizisi Final Kararı Aldığını Resmen Duyurdu! Hayranları Yasta…

Başrolünde Erdal Beşikçioğlu, Beren Gökyıldız ve Burcu Özbek’in yer aldığı dizin, yayınlandığı günden bu yana geniş bir izleyici kitlesi toplamayı başardı. Fakat son günlerde ekrana gelmemesinin sebebi merak konusu oldu. İşte haberin tüm detayları…

Büyük Umutlarla Başladılar Ama Olmadı! Çocukluk Dizisi Final Kararı Aldığını Resmen Duyurdu! Hayranları Yasta… Fox Tv ekranlarının sevilen dizisi Çocukluk, izleyenler tarafından beğenilen bir yapım olarak ekranlara geliyordu. Başrolünde Erdal Beşikçioğlu, Beren Gökyıldız ve Burcu Özbek’in yer aldığı dizin, yayınlandığı günden bu yana geniş bir izleyici kitlesi toplamayı başardı. Fakat son günlerde ekrana gelmemesinin sebebi merak konusu oldu. İşte haberin tüm detayları…

Reyting sonuçlarında kötü ilerleyen dizi, final kararı mı aldı soruları sorulmaya başlanırken yeni bölümü geleceği açıklanmıştı. Severek izlenilen Çocukluk dizisi, seyircileri tarafından farklı düşünceler ile gündeme geldi. Dizinin yeni bölümü heyecanla beklenilirken ekranlara gelmeyerek izleyicilerin aklında soru işaretlerine sebep olmuştu.

Fakat dizi yapımcıları tarafından yapılan açıklamalarda dizinin 18 Aralık Cuma günü ekranlara tekrardan geleceği açıklandı. Yeni bölümlerinde sürpriz olacağı ve seyircilerin beklediği gibi olacağı ifadeleri yer verildi. Son bölümünden sonra 1 haftalık ara vermesinin sebebi ise kafalarda soru işaretine sebep oluyor.

Birçok kişi 25 Aralık Cuma günü yayınlanacak bölümünde final yapacağını iddia ediyor. Kısa zamanda final yapmasının sebebi ise reytinglerde yaşanan düşüşler olduğu söyleniliyor. Bu sezon ekranlara gelmeye başlayan Çocukluk dizisi, izleyenler tarafından beğeni toplamaya devam ediyor. İlk bölümünde istenilen izleyici sayısına ulaşılmış.

Yeni bölümlerine olan ilgi ise giderek artıyor. Her hafta merakla beklenilen bölümleri Cuma günü akşamları izleyenler ile buluşuyor. Dizide aile ve aşk konuları ele alınarak duygusal anların da yaşanmasına sebep oluyor. Geçtiğimiz bölümde heyecan dolu anlar yaşanmıştı. Mahir’in ne yapacağını bilmemesi ekranlara geldi.

12 Ara 2020 - 19:38 - Dizi Haberleri

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Masterchef Yarışmasında Büyük Kavga! Sesler Yükseldi, Emir ve Eray Arasında Kıyamet Koptu! “Caz Yapma Bana!” mask
Masterchef Yarışmasında Büyük Kavga! Sesler Yükseldi, Emir ve Eray Arasında Kıyamet Koptu! “Caz Yapma Bana!”
Sen Çal Kapımı Dizisine Renk Katmaya Geliyor! O İsimle Birlikte Dizi Kabuk Değiştirecek! “Her Şey Bambaşka Olacak!” mask
Sen Çal Kapımı Dizisine Renk Katmaya Geliyor! O İsimle Birlikte Dizi Kabuk Değiştirecek! “Her Şey Bambaşka Olacak!”
Kalk Gidelim Final Kararını Duyurdu! Herkesi Son Dakikasına Kadar Güldürdü Ama Şimdi Üzüntüden Hüngür Hüngür Ağlattı! mask
Kalk Gidelim Final Kararını Duyurdu! Herkesi Son Dakikasına Kadar Güldürdü Ama Şimdi Üzüntüden Hüngür Hüngür Ağlattı!
Hadise ve Kaan Yıldırım’ın Arasına 3. Kişi Mi Girdi! Hadise ve Kaan Yıldırım Aşkını Bitiren Olaylar mask
Hadise ve Kaan Yıldırım’ın Arasına 3. Kişi Mi Girdi! Hadise ve Kaan Yıldırım Aşkını Bitiren Olaylar
2021 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşma yaptı mask
2021 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşma yaptı
Demet Akalın'dan Survivor Açıklaması! Okan Kurt Survivor'a Gidiyor Mu? Milyonlar Bunu Bekliyor! mask
Demet Akalın'dan Survivor Açıklaması! Okan Kurt Survivor'a Gidiyor Mu? Milyonlar Bunu Bekliyor!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL