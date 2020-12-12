Büyük Umutlarla Başladılar Ama Olmadı! Çocukluk Dizisi Final Kararı Aldığını Resmen Duyurdu! Hayranları Yasta… Fox Tv ekranlarının sevilen dizisi Çocukluk, izleyenler tarafından beğenilen bir yapım olarak ekranlara geliyordu. Başrolünde Erdal Beşikçioğlu, Beren Gökyıldız ve Burcu Özbek’in yer aldığı dizin, yayınlandığı günden bu yana geniş bir izleyici kitlesi toplamayı başardı. Fakat son günlerde ekrana gelmemesinin sebebi merak konusu oldu. İşte haberin tüm detayları…

Reyting sonuçlarında kötü ilerleyen dizi, final kararı mı aldı soruları sorulmaya başlanırken yeni bölümü geleceği açıklanmıştı. Severek izlenilen Çocukluk dizisi, seyircileri tarafından farklı düşünceler ile gündeme geldi. Dizinin yeni bölümü heyecanla beklenilirken ekranlara gelmeyerek izleyicilerin aklında soru işaretlerine sebep olmuştu.

Fakat dizi yapımcıları tarafından yapılan açıklamalarda dizinin 18 Aralık Cuma günü ekranlara tekrardan geleceği açıklandı. Yeni bölümlerinde sürpriz olacağı ve seyircilerin beklediği gibi olacağı ifadeleri yer verildi. Son bölümünden sonra 1 haftalık ara vermesinin sebebi ise kafalarda soru işaretine sebep oluyor.

Birçok kişi 25 Aralık Cuma günü yayınlanacak bölümünde final yapacağını iddia ediyor. Kısa zamanda final yapmasının sebebi ise reytinglerde yaşanan düşüşler olduğu söyleniliyor. Bu sezon ekranlara gelmeye başlayan Çocukluk dizisi, izleyenler tarafından beğeni toplamaya devam ediyor. İlk bölümünde istenilen izleyici sayısına ulaşılmış.



Yeni bölümlerine olan ilgi ise giderek artıyor. Her hafta merakla beklenilen bölümleri Cuma günü akşamları izleyenler ile buluşuyor. Dizide aile ve aşk konuları ele alınarak duygusal anların da yaşanmasına sebep oluyor. Geçtiğimiz bölümde heyecan dolu anlar yaşanmıştı. Mahir’in ne yapacağını bilmemesi ekranlara geldi.