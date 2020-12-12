Murat Cemcir Milyonların Takdirini Kazandı! Sevilen Oyuncu O Hareketiyle Alkışları Topladı! “Hayırlı Evlat”

Murat Cemcir Milyonların Takdirini Kazandı! Sevilen Oyuncu O Hareketiyle Alkışları Topladı! “Helal Olsun, Hayırlı Evlat” Geçtiğimiz dönemlerde annesine kemik kanseri teşhisi konulan Murat Cemcir, vaktinin büyük bir kısmını ailesinin yanında geçiriyor. Annesinin tedavisi halen devam ederken sürekli olarak Tokat’a gidip tekrardan İstanbul’a dönüyor. Koronavirüs salgını ile mücadele döneminde annesini yalnız bırakmıyor. İşte haberin tüm detayları…

Ailesi ile beraber Tokat’ta kalan Murat Cemcir, geçtiğimiz dönemlerde annesine konulan kemik kanseri Teşhisinin tedavisi halen devam ettiği söyleniliyor. Ünlü oyuncu vaktini ailesinin yanında geçirdiği söyleniliyor. Annesi ile vakit geçiren oyuncu, sürekli olarak yolculuk ile Tokat’a gidip tekrardan İstanbul’a dönüyor.

Annesinin yanında kalarak sadece önemli işleri olduğu zaman İstanbul’a dönüyor. Annesini bir an olsun yalnız bırakmayan oyuncu hayranları tarafından takdir ediliyor. Kanser ile mücadele eden annesinin yanında kalarak bir an olsun bile ayrılmayan Murat Cemcir, hayranları tarafından acil şifa mesajları alıyor.

Vaktinin çoğunu Tokat ile İstanbul arasında geçiren oyuncu geriye kalan zamanını da ailesi ile birlikte geçiriyor. Annesinin kemik kanseri olması içerisinde bulunduğumuz Koronavirüs salgınında daha tehlikeli hale geliyor. Vaktini adeta evde geçiren Cemcir, geçtiğimiz dönemlerde Ahmet Kural’ın sosyal medyada paylaştığı fotoğrafa yorumda bulunmuştu.



İlerleyen zamanlarda annesinin durumu hakkında iyi açıklamalar yapması bekleniliyor. Murat Cemcir, sadece işi için İstanbul’a dönmeyi tercih ediyor ve vaktini ailesinin yanında geçirmek istiyor. Başarılı oyuncu birçok sinema ve dizi yapımlarında yer almıştır. Başarılı performansı ile sosyal medyada geniş bir kitleye ulaştı.