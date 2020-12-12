Burcu Biricik’e Övgüler Art Arda Geldi! Sosyal Medya Adeta Onun İçin Ayaklandı! “Helal Olsun Sana” TV8 ekranlarının sevilen dizisi Kırmızı Oda, yeni bölümleri ile ekranlara gelmeye devam ediyor. Yeni bölümleri ile izleyenlerle buluşan dizi, reytinglerde zirvede yer alıyor. Reytingler ile istenileni yapan dizi, total grubunda iyi yerlere gelmeyi başardı. Dizide yer alan Burcu Biricik’in performansı sosyal medyada gündem haline geldi. İşte haberin tüm detayları…

Kırmızı Oda dizisi son bölümü ile ekranlara gelirken Boncuk Biricik’in performansı ile birçok kişiyi etkiledi. Söylediği söz ile sosyal medyada esprili bir şekilde paylaşımlar yapıldı. TV8 ekranlarında heyecanlı sahneleri ile izleyenlerin karşısına çıkan bölümlerde Burcu Biricik’in canlandırdığı Boncuk karakteri izleyicilerden tam not aldı.

Hastalığı ile mücadele ederken gündem olan Boncuk karakterinin hastalığı merak ediliyor. Ermiş insanların sadece kendisini gördüğünü belirterek sosyal medyada gündem haline geldi. Boncuk’un halüsinasyonlar görmesi ve ermiş kişiler ile konuşması hikâyeyi iyice farklılaştırmıştı. Geçmişinin nasıl olduğu ise doktor tarafından açığa çıkarılacak.



Kırmızı Oda dizisinin ilerleyen bölümlerinde Bead hastalığı ile mücadele eden Boncuk karakteri, akılarındaki hayal ettiği şeylere inana psikolojik olarak çok kötü bir hastalık ile mücadele ediyor. Şizofrenlik olarak da bilinen bu hastalık ile mücadele veriyor.



Başarılı oyuncu Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümünde eğitim hayatına devam ederken tiyatroda eğitim almıştır. İkinin Biri, Yaşlı Hanımın Ziyareti ve Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım isimli kısa filmlerde rol alarak tecrübelenmiştir. Daha sonra Antalya’da düzenlenen güzellik yarışmasında birinci seçildi.