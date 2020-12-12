Tüm Youtube Hesabı Olanların Dikkatine! Devlet Göz Açtırmıyor, Her An Yüzbinlerce Lira Ceza Yiyebilirsiniz... Şahangiller’e Büyük Şok!

Youtube’den belirli bir geliri kazandığını gerekli mecralara bildirmeyen binlerce kişiye günümüzde binlerce lira para cezası geliyor. Bunlardan biri ise Şahangiller ailesi oldu. Sosyal medya ve Youtube üzerinden adını hızlı bir şekilde duyurmuş ve çektikleri kısa videolarla para kazanmaya başlamışlardı. Daha sonra yedikleri ceza ile tüm Şahangiller ailesi büyük bir şok yaşamıştı.

2015 ile 2019 arasında sosyal medya üzerinden toplamda 450.000 lira kazandıklarını dile getiren Şahangiller toplamda 680.000 lira ödemeleri gerektiğini dile getirdi. Kazancının üstünde olan ve Şahangiller ailesini zarara düşüren bu olayı ise onlar “İnanız sadece biz değil, bu işlerle uğraşan diğer kişilerde vergi sistemine tabi tutulduğumuzu bilmiyorduk.” Sözleriyle açıkladı.