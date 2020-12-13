Masterchef’te 18. İfşa Şoku! Masterchef Kahini Acun’un Engellerini Yıktı, O İsmin Üzerini Çizdi! Şampiyon Olur Diyorlardı, Elenecek İsim Oldu!

Masterchef Kahini olarak bilinen ismin sürekli olarak her hafta elenecek olan ismi ifşalıyor ve o isim nasıl olduğu bilinmez ama ekranlara ve büyük yarışmaya veda ediyor. Bizlerde sizler gibi Masterchef Kahini ismiyle tanınan kişinin bu hafta söylediği yarışmacı ismine büyük bir şok geçirdik ve bunu sizlere ulaştırmak istedik. Eğer yarışmadan o isim elenirse yarışma nasıl devam edecek bilinmiyor.

Hem kendine güveniyle hem de hırsıyla milyonlarca kişinin gözlerini doldurmaya yetmişti. Fakat o ismin bu yarışmadan elenmesi artık dengeleri değiştirecek. İfşa şokunu milyonlarca kişiye duyuran Masterchef Kahini ise sözlük gibi internet dünyasından Masterchef yarışmasını izleyenlere o ismi duyurdu.