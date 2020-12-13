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- 13 Ara 2020 - 12:43 G: 13 Ara 2020 - 12:54

Masterchef’te 18. İfşa Şoku! Masterchef Kahini Acun’un Engellerini Yıktı, O İsmin Üzerini Çizdi! Şampiyon Olur Diyorlardı, Elenecek İsim Oldu!

Ekranların en sevilen ve en zorlu yarışmacılardan biri olan Masterchef Türkiye’de sular artık durulmayacak. Tüm gerilimleri, tüm negatif enerjiyi unutun! Öyle bir Masterchef’e veda edecek ki, tüm düzen ve denge değişecek. Artık o isimsiz Masterchef yarışması nasıl devam eder bilinmiyor ama artık o isim olmayacak. İşte Masterchef Kahinin üzerini çizdiği o isim…

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Masterchef Kahini olarak bilinen ismin sürekli olarak her hafta elenecek olan ismi ifşalıyor ve o isim nasıl olduğu bilinmez ama ekranlara ve büyük yarışmaya veda ediyor. Bizlerde sizler gibi Masterchef Kahini ismiyle tanınan kişinin bu hafta söylediği yarışmacı ismine büyük bir şok geçirdik ve bunu sizlere ulaştırmak istedik. Eğer yarışmadan o isim elenirse yarışma nasıl devam edecek bilinmiyor.

Hem kendine güveniyle hem de hırsıyla milyonlarca kişinin gözlerini doldurmaya yetmişti. Fakat o ismin bu yarışmadan elenmesi artık dengeleri değiştirecek. İfşa şokunu milyonlarca kişiye duyuran Masterchef Kahini ise sözlük gibi internet dünyasından Masterchef yarışmasını izleyenlere o ismi duyurdu.

13 Ara 2020 - 12:43 Ankara- Yaşam

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