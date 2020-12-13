Masterchef’te 18. İfşa Şoku! Masterchef Kahini Acun’un Engellerini Yıktı, O İsmin Üzerini Çizdi! Şampiyon Olur Diyorlardı, Elenecek İsim Oldu!
Ekranların en sevilen ve en zorlu yarışmacılardan biri olan Masterchef Türkiye’de sular artık durulmayacak. Tüm gerilimleri, tüm negatif enerjiyi unutun! Öyle bir Masterchef’e veda edecek ki, tüm düzen ve denge değişecek. Artık o isimsiz Masterchef yarışması nasıl devam eder bilinmiyor ama artık o isim olmayacak. İşte Masterchef Kahinin üzerini çizdiği o isim…
Masterchef Kahini olarak bilinen ismin sürekli olarak her hafta elenecek olan ismi ifşalıyor ve o isim nasıl olduğu bilinmez ama ekranlara ve büyük yarışmaya veda ediyor. Bizlerde sizler gibi Masterchef Kahini ismiyle tanınan kişinin bu hafta söylediği yarışmacı ismine büyük bir şok geçirdik ve bunu sizlere ulaştırmak istedik. Eğer yarışmadan o isim elenirse yarışma nasıl devam edecek bilinmiyor.
Hem kendine güveniyle hem de hırsıyla milyonlarca kişinin gözlerini doldurmaya yetmişti. Fakat o ismin bu yarışmadan elenmesi artık dengeleri değiştirecek. İfşa şokunu milyonlarca kişiye duyuran Masterchef Kahini ise sözlük gibi internet dünyasından Masterchef yarışmasını izleyenlere o ismi duyurdu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.