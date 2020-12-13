Baran: “Salgın sürecini en az hasarla atlatabilmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz”

Ankara Kent Konseyi (AKK) Sanayi ve Ticaret Çalışma Grubu'nun on-line olarak organize ettiği “Pandemi Döneminde Ankara'da Sanayi ve Ticaret” toplantısına Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Sayman Üyesi ve Ankara Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz ve OSTİM Organize Sanayi Bölgesi (OSTİM OSB) Başkanı Orhan Aydın katılarak konuşma yaptı.

Ostim Sanayici ve İşinsanları Derneği (OSİAD) Başkanı, Sanayi ve Ticaret Çalışma Grubu Sözcüsü ve ATO Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Ekinci’nin moderatörlüğünde başlayan toplantıda konuşan ATO Başkanı Baran, 7 milyar insanın hep birlikte koronavirüs salgınıyla uğraştığı bir dönem yaşandığını belirterek, sağlıktan ticarete kadar bütün ezberlerin bozulduğunu söyledi. Baran, “Çoğu işletme pandeminin hızla yayılmasına engel olmak için geçici olarak faaliyeti durduruldu. Kira ve diğer giderleri devam eden işletmeler ciro yapamamak nedeniyle büyük sıkıntılara maruz kaldı” diyerek işletmelerin yaşadığı sıkıntıları aktardı. Baran, bu süreçte ATO olarak üyelerin hak ve menfaatlerini korumak için çalışmalar yaptıklarını üyelerin talep ve önerilerini ilgili kurum ve kuruluşlara ileterek, çoğunluğu için olumlu geri dönüşler alınmasına katkı sağladıklarını anlattı. Baran, son olarak İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile hizmetleri, gel-al ve paket servis ile sınırlandırılan yeme-içme sektörünün Hayat Eve Sığar (HES) kodu ile yeniden faaliyete geçme talebini kamuoyuna aktardıklarını söyledi. Baran, “Kapatılan firmalar gel-al ve paket servisle, yalnızca çok küçük bir iş hacmiyle çalışıyor. HES koduyla bu firmalarımızın açılmasını talep ediyorum. Devletimiz kuralları koysun, yapılması gereken her şeyi yapalım. Maske, masalar arası mesafe, ateş ölçümü dahil her şeye uyalım. Bu kurallara uymayanları ağır şekilde cezalandıralım ama lütfen 15 bini aşkın işletmeyi kapısına kilit vurmak zorunda bırakmayalım. Lütfen destek verelim, HES koduyla bu firmalarımızı açalım” dedi.

-“ANKARA’YI YATIRIM AÇISINDAN CAZİP HALE GETİRMEMİZ ŞART”-

ASO Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir de konuşmasında yurt dışından gelen ürünlerin ulaşımında yaşanan sorunlar nedeniyle, üretimin de büyük oranda etkilendiğini kaydetti. Özdebir, ithal edilen ürünleri Türkiye’de üreterek soruna çözüm olabileceğini belirtti ve bu konu için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile görüşeceklerini söyledi. Dünya ticaretinin geleceğini dikkate alarak planlama yapılması gerektiğine dikkat çeken Özdebir, Türkiye’nin bütün pazarlara yakın olması sebebiyle lojistik açıdan çok büyük bir avantaja sahip olduğunu dile getirdi. Özdebir, “Altyapımızı güçlendirmemiz lazım. Ankara’da yabacı yatırım yok denecek kadar az. Ankara’yı yatırım açısından cazip hale getirmemiz şart. Başkentte bir üretim ve kalite kültürü var. Üretici yüzümüzü dünyaya duyurmalıyız” diye konuştu.

-“50 TRİLYON DOLARLIK TİCARETİN GÖBEĞİNDEYİZ”-

TOBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi ve ATB Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz da TOBB ve ATB’nin pandemi sürecinde üyelere yönelik yaptığı çalışmalardan bahsetti. Yapısal reformların hayata geçirilerek 2021’in yeni bir başlangıca çevirebileceğini belirtti. Yavuz, “Bu tip krizler yarın tekrar olmayacak diye bir şey yok, önemli olan ders çıkarmak. Biz dünyanın merkezindeyiz, her yere üç dört saatlik uçak mesafesiyle ulaşabilir konumda, 50 trilyon dolarlık ticaretin göbeğindeyiz. Belki de pandemi bu dönemde bize bu fırsatı kazandırır ve tabloyu olumluya çevirebiliriz” dedi.

-“TARIM VE HAYVANCILIĞI GELİŞTİRELİM”-

OSTİM OSB Başkanı Orhan Aydın da OSTİM Bölgesinde üretimde bir durma ve aksamanın olmadığını bin civarı firmanın e-ticaretle yurt dışı taleplere cevap verebilecek durumda olduğunu dile getirdi. Aydın, “Ankara olarak kendi kendimize nasıl yeterli hale gelebiliriz bunu konuşmalıyız. Ankara’da bin 400 civarı köy-kasaba var. Her sivil toplum kuruluşuna bir köy zimmetleyerek, bu köydeki tarım ve hayvancılığı geliştirelim. Ankara kendi kendine yeten bir kent haline gelsin.” diye konuştu.

-“ YENİ BİR MOTİVASYON, YENİ BAŞARI HİKAYELERİ GEREKİYOR”-

ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz da konuşmasında bir kentin kahramanlarının üretenler olduğunu ve ancak üretenlerle birlikte emekçilerinde olabileceğini dile getirdi. Yılmaz, “Pandemi sürecinde birbirimizi daha çok dinledik, birbirimizden daha çok öğrendik ve önyargılar azaldı” dedi. Katılımcıların alanlarında gerçekleştirdiği başarılı çalışmaları örnek vererek bu başarının “adınmış çalışma” kültürüyle gerçekleştiğine dikkat çeken Yılmaz, “Yeni bir motivasyon ve başarı hikayeleri gerekiyor. Yaşadığımız pandemi tecrübesinden sonra sizlerin tecrübe ve işe bağlılık kültürünüzle ve oluşturacağınız yeni hikayelerle çalışmaya hazırız” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından toplantıya katılan, Ankara’da faaliyet gösteren sanayi ve ticaret insanı ile ATO’nun birçok Meslek Komitesi’nden üyeler söz hakkı alarak görüş ve önerilerini aktardı.