Haberler Ankara Haberler Ankara
- 13 Ara 2020 - 17:05 G: 13 Ara 2020 - 17:06

Koronavirüste son durum! Dünya genelinde vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? 13 Aralık 2020

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 72 milyon 174 bini geçti.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 612 bin 962 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısı 72 milyon 174 bin 58’e çıkarken, virüs saptanan 50 milyon 562 bin 938 kişi sağlığına kavuştu.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 16 milyon 549 bin 366 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 305 bin 82 kişi öldü.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 1 milyonu geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (9 milyon 857 bin 380), Brezilya (6 milyon 880 bin 595), Rusya (2 milyon 653 bin 928), Fransa (2 milyon 365 bin 319), İngiltere (1 milyon 830 bin 956), İtalya (1 milyon 825 bin 775), Türkiye (1 milyon 809 bin 809), İspanya (1 milyon 741 bin 439), Arjantin (1 milyon 494 bin 602), Kolombiya (1 milyon 417 bin 72), Almanya (1 milyon 320 bin 592), Meksika (1 milyon 241 bin 436), Polonya (1 milyon 126 bin 700) ve İran (1 milyon 100 bin 818)."

ABD'nin yanı sıra virüs kaynaklı can kaybı sayısının 10 bini aştığı ülkeler ise şöyle:

"Brezilya (181 bin 143), Hindistan (143 bin 55), Meksika (113 bin 704), İtalya (64 bin 36), İngiltere (63 bin 26), Fransa (57 bin 761), İran (51 bin 949), İspanya (47 bin 624), Rusya (46 bin 941), Arjantin (40 bin 668), Kolombiya (38 bin 866), Peru (36 bin 609), Güney Afrika (23 bin 106), Polonya (22 bin 676), Almanya (22 bin 171), Endonezya (18 bin 819), Belçika (17 bin 902), Türkiye (16 bin 199), Şili (15 bin 846), Ukrayna (15 bin 154), Ekvador (13 bin 874), Kanada (13 bin 350), Romanya (13 bin 264), Irak (12 bin 565) ve Hollanda (10 bin 19)."

13 Ara 2020 - 17:05 AA Ankara- Sağlık

# SAĞLIK HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Kadınlar da Doğum Sonrasına Dikkat! mask
Kadınlar da Doğum Sonrasına Dikkat!
Dr. Efe Kaya, Diş Gelişimine İyi Gelen Besinleri Açıkladı! mask
Dr. Efe Kaya, Diş Gelişimine İyi Gelen Besinleri Açıkladı!
İnsan Neden Kaşınır? Saç Dipleri, Vücut Kaşıntısı Neden Olur, Nasıl Geçer? mask
İnsan Neden Kaşınır? Saç Dipleri, Vücut Kaşıntısı Neden Olur, Nasıl Geçer?
Koronavirüste son durum! Dünya genelinde vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? 12 Aralık 2020 mask
Koronavirüste son durum! Dünya genelinde vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? 12 Aralık 2020
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1,6 milyonu geçti mask
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1,6 milyonu geçti
11 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu? mask
11 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu?
Pandemi döneminde kadın hastalıklarına dikkat! mask
Pandemi döneminde kadın hastalıklarına dikkat!
Psikolojik Problemler Saçları Döküyor! mask
Psikolojik Problemler Saçları Döküyor!
Koronavirüs Aşısının Fiyatı Ne Kadar Olacak? Türkiye'de İlk Aşı Ne Zaman Yapılacak? mask
Koronavirüs Aşısının Fiyatı Ne Kadar Olacak? Türkiye'de İlk Aşı Ne Zaman Yapılacak?
Aşı Vurulanlar Maske Kullanacak Mı? Milyonlarca Kişinin Merak Ettiği Soru Sonunda Yanıtlandı! mask
Aşı Vurulanlar Maske Kullanacak Mı? Milyonlarca Kişinin Merak Ettiği Soru Sonunda Yanıtlandı!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Baran: “Salgın sürecini en az hasarla atlatabilmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz” mask
Baran: “Salgın sürecini en az hasarla atlatabilmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz”
Masterchef’te 18. İfşa Şoku! Masterchef Kahini Acun’un Engellerini Yıktı, O İsmin Üzerini Çizdi! Şampiyon Olur Diyorlardı, Elenecek İsim Oldu! mask
Masterchef’te 18. İfşa Şoku! Masterchef Kahini Acun’un Engellerini Yıktı, O İsmin Üzerini Çizdi! Şampiyon Olur Diyorlardı, Elenecek İsim Oldu!
Ankara Mamak'ta sokağa çıkma yasağında can dostlar unutulmadı mask
Ankara Mamak'ta sokağa çıkma yasağında can dostlar unutulmadı
Ankara Servisçiler Odası’nda Tüketici Hukuku Toplantısı mask
Ankara Servisçiler Odası’nda Tüketici Hukuku Toplantısı
Salgın, Ankara Ticaretini Böyle Etkiledi mask
Salgın, Ankara Ticaretini Böyle Etkiledi
ASKİ'den atık ve yağmur suyu hatları ile 60 bin ızgara temizliği mesaisi mask
ASKİ'den atık ve yağmur suyu hatları ile 60 bin ızgara temizliği mesaisi

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL