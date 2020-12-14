Somer Şef'in Memleketini Duyanlar Donup Kaldı! Nereden Nereye Dedirten Somer Şef, İlk Kez Böylesine Gündeme Geliyor!

Masterchef Türkiye programında jüri koltuğunda oturan Somer Şef, tüm dikkatleri üzerine çekti. Kariyer hayatında büyük bir başarı elde eden Somer Sivrioğlu’nun memleketini duyanlar adeta donup kaldı. Bunun yanı sıra Somer Şef’in zorlu bir süreçten geçerek buralara kadar gelmesi herkesi büyük bir şaşkınlığın içerisine sürükledi. Milyonlarca kişi Somer Sivrioğlu hakkında merak edilen soruların cevabını aramaya başladı.

Somer Sivrioğlu, akademik kariyeri açısından zorlu bir süreçten geçti. Ünlü Şefin babası kariyeri için sadece belli bir miktar para vereceğini ve ardından herhangi bir destekte bulunmayacağını dile getirmiş. Bu durumdan ötürü Avusturalya’ya giden Somer Şef, 3 ay kaldıktan sonra yeniden Türkiye’ye dönmüş. Kuzenine orada yapamadığını ve Türkiye’de devam edeceğini dile getiren Somer Şef’e kuzeni, babasının güvenini kırdığını ve onu hüsrana uğrattığını belirtmişti.