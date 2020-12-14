Somer Şef'in Memleketini Duyanlar Donup Kaldı! Nereden Nereye Dedirten Somer Şef, İlk Kez Böylesine Gündeme Geliyor!
TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye’nin jüri üyesi olan Somer Sivrioğlu, programın başladığı ilk günden bu yana jüri koltuğunda oturmaya devam ediyor. Büyük bir sempati duyulan Somer Şef’in nereli olduğunu duyanlar ise adeta donup kaldı. Zorlu bir süreçten geçerek bu günlere gelen Somer Şef, “Nereden nereye” dedirtti. Milyonlarca kişi söz konusu haberin ardından Somer Sivrioğlu’nu hakkında araştırmalara başladı.
Masterchef Türkiye programında jüri koltuğunda oturan Somer Şef, tüm dikkatleri üzerine çekti. Kariyer hayatında büyük bir başarı elde eden Somer Sivrioğlu’nun memleketini duyanlar adeta donup kaldı. Bunun yanı sıra Somer Şef’in zorlu bir süreçten geçerek buralara kadar gelmesi herkesi büyük bir şaşkınlığın içerisine sürükledi. Milyonlarca kişi Somer Sivrioğlu hakkında merak edilen soruların cevabını aramaya başladı.
Somer Sivrioğlu, akademik kariyeri açısından zorlu bir süreçten geçti. Ünlü Şefin babası kariyeri için sadece belli bir miktar para vereceğini ve ardından herhangi bir destekte bulunmayacağını dile getirmiş. Bu durumdan ötürü Avusturalya’ya giden Somer Şef, 3 ay kaldıktan sonra yeniden Türkiye’ye dönmüş. Kuzenine orada yapamadığını ve Türkiye’de devam edeceğini dile getiren Somer Şef’e kuzeni, babasının güvenini kırdığını ve onu hüsrana uğrattığını belirtmişti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.