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- 14 Ara 2020 - 15:34 G: 14 Ara 2020 - 15:50

Başgimpa Market Aralık 2020 Aktüel Ürünler Kataloğu! Ankara’da Başgimpa Market İndirimli Ürünleri ve Fiyatları...

1989 yılından beri hizmet vermeye devam eden Başgimpa marketleri Ankara’nın en çok tercih edilen marketler zincirlerin birisi olmaya devam ediyor. Geniş ürün yelpazesi, uygun fiyat politikası ve dönem dönem uyguladığı kampanya ve indirimlerle tüketiciden tam not almayı başaran Başgimpa marketleri, kalitesi ve uzman ellerden geçen ürünleri ile dikkat çekmeye devam ediyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Başgimpa Market Aralık 2020 Aktüel Ürünler Kataloğu! Ankara’da Başgimpa Market İndirimli Ürünleri ve Fiyatları... Ankara’nın yanı sıra Bolu, Zonguldak gibi farklı illerde de şubeleri bulunan Başgimpa marketler Türkiye’nin dört bir yanında kaliteli hizmet sunmak için tüm gücü ile çalışmaya devam ediyor. Her ilde uzman kontrolünden geçmiş, taze, sağlıklı ve kaliteli ürünlerini raflarına yerleştiren Başgimpa mağazaları tüketiciye sunduğu indirim ve kampanyalarda adından bahsettirmeye devam ediyor.

Ankara’nın en çok tercih edilen local marketlerinden Başgimpa sadece fiyatları ile değil, ürün kalitesi ve hijyene verdiği önem il de tüketicinin beğenisini kazanıyor. Bereketli alışveriş ilkesi ile çalışmalarını devam ettiren Başgimpa marketler çalışanlarını da eğitim seviyesi yüksek ve güler yüzlü kişiler arasında seçiyor. Müşterilerine sunduğu hizmet ve kalite ile parakende sektöründe önemli bir yer edinen Başgimpa marketleri, bulunduğu illerde en çok tercih edilen , güvenilir mağaza haline geliyor. Birçok şubesi ile etkin bir şekilde hizmet vermeye devam eden mağazalar, aktüel ürün günleri ile de adından söz ettirmeye devam ediyor.

14 Ara 2020 - 15:34 - Aktüel Ürünler

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
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