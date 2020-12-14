Masterchef Eray'dan Gelen Rekora Mehmet Şef İnanmadı! "Adres Ver Gidip Soracağım Dedi!" Milyonlar Şok İçinde Kaldı!

Milyonlarca izleyeni olan MasterChef Türkiye’de final heyecanı giderek artıyor. Programda yaşanan gergin anlardan sonra Mehmet Şef ile Eray arasında bir iddia ortada önüyor. Çöp şiş yapmak için tezgâhların başında mücadele eden yarışmacılara Mehmet Şef’in büyük ilgi göstermesi dikkatlerden kaçmıyor.

Çöp şiş hakkında çok tecrübeli olan Mehmet Şef, yarışmacıları bir an olsun yalnız bırakmayarak tüm yapılan çöp şişleri kontrol ediyor. Manganlarda çöp şiş yapmaya başlayan yarışmacılar son derece dikkatli sıraladıkları çöp şişleri verilen süre içerisinde yapmaya çalışıyor. Eray’ın Mehmet Şef’e verdiği tepki de ekranlara gelince komik anlar yaşanıyor.