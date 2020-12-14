Masterchef Eray'dan Gelen Rekora Mehmet Şef İnanmadı! "Adres Ver Gidip Soracağım Dedi!" Milyonlar Şok İçinde Kaldı!
TV8 ekranlarının yemek yarışması MasterChef Türkiye, yeni bölümleri ile ekranlara gelmeye devam ediyor. Heyecan dolu bölümleri ile yeni sezona bomba gibi başlayan program kaldığı yerden devam ediyor. Milyonlarca kişi finale hangi isimlerin gideceğini merak ederken yarışmada yaşanan ilginç olaylar ekrana geliyor. İşte haberin tüm detayları…
Milyonlarca izleyeni olan MasterChef Türkiye’de final heyecanı giderek artıyor. Programda yaşanan gergin anlardan sonra Mehmet Şef ile Eray arasında bir iddia ortada önüyor. Çöp şiş yapmak için tezgâhların başında mücadele eden yarışmacılara Mehmet Şef’in büyük ilgi göstermesi dikkatlerden kaçmıyor.
Çöp şiş hakkında çok tecrübeli olan Mehmet Şef, yarışmacıları bir an olsun yalnız bırakmayarak tüm yapılan çöp şişleri kontrol ediyor. Manganlarda çöp şiş yapmaya başlayan yarışmacılar son derece dikkatli sıraladıkları çöp şişleri verilen süre içerisinde yapmaya çalışıyor. Eray’ın Mehmet Şef’e verdiği tepki de ekranlara gelince komik anlar yaşanıyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.