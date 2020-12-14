Sosyal Medyada Resmen Borsa Oluştu! Sadece 24 Saat Koronavirüs Hastane Bakmak İçin Öyle Paralar Talep Ediyorlar Ki.. Covid-19 hastalarının servise alınması ve bakıma ihtiyacı olması durumunda yakınlarının bakımları ile ilgilenmesine izin veriliyor. Ancak kimi durumlarda söz konusu yakın kişiler risk almak istemiyor ya da riskli grupta olduğu için bakamıyor. Bu gibi durumlar ise Covid-19 salgınında özel refakatçi piyasasının oluşmasına sebep oldu. İnternet üzerinden ilan veren birçok kişi saatlik belli bir ücret ile Covid-19 hastası kişilerin bakımını üstleniyor. Ücretler ise oldukça yüksek.

Covid-19 salgınına yakalanan ve serviste bakıma ihtiyacı olan kişilere genellikle hasta yakını ya da özel firmalarda çalışan refakatçiler bakıyor. Bununla beraber firmada çalışanların dışında Covdi-19 hastalarının bakımı gerçekleştirerek geçinen kişilerin olduğu da anlaşıldı. Daha önce hasta bakıcılık yapmış ya da salgın riskini göze alan kişiler sosyal medya üzerinden Covid-19 hastalarının bakımını gerçekleştirebileceğine dair ilan yayınlanmaya başladı. Covid-19 hasta bakıcılığı, refakatçiliği yeni bir borsa haline geldi.