MasterChef Yarışmasında Gerilimin Dozu Anla Birlikte Artı! Mehmet Şef Sefa’nın Elenmesi İçin O Hamleyi Mi Yaptı? Mehmet Şef Sefa’yı Yarışmadan Bilerek Mi Yolladı?

Ekranların vazgeçilmez yarışma programı MasterChef, final kapılarını aralamaya başlıyor. Yarışmaya veda eden isimlerin duygu dolu ayrılıklarının yanı sıra geriye kalan yarışmacılar ile yola devam ediliyor. Programda yer alan yarışmacıların geniş bir hayran kitlesi var. Son elemede Sefa’nın yarışmadan gitmesi hayranları tarafından üzüntü ile karşılanmıştı.

Verilen süre içerisinde istenilen yemeği yapmaya çalışan yarışmacılar şeflerin baskısında yemeklerini yetiştirmeye çalışıyor. En çok da Mehmet Şef’in baskısını üzerinde hisseden yarışmacılar psikolojik anlamda zor durumda kalıyor. Adeta ne yapacaklarını şaşıran yarışmacılar, hem zamana karşı hem de şeflere karşı mücadele veriyor.