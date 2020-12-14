MasterChef Yarışmasında Gerilimin Dozu Anla Birlikte Artı! Mehmet Şef Sefa’nın Elenmesi İçin O Hamleyi Mi Yaptı? Mehmet Şef Sefa’yı Yarışmadan Bilerek Mi Yolladı?
TV8 ekranlarının milyonlarca izleyicisi olan MasterChef Türkiye yarışması yavaş yavaş finale doğru ilerliyor. Yarışmacıların heyecan dolu mücadeleleri ekranlara gelirken nefes kesen bölümlerde kıyasıya rekabet sürüyor. Jüri koltuğunda Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya’nın yer aldığı MasterChef Türkiye’de heyecan devam ediyor. İşte haberin tüm detayları…
Ekranların vazgeçilmez yarışma programı MasterChef, final kapılarını aralamaya başlıyor. Yarışmaya veda eden isimlerin duygu dolu ayrılıklarının yanı sıra geriye kalan yarışmacılar ile yola devam ediliyor. Programda yer alan yarışmacıların geniş bir hayran kitlesi var. Son elemede Sefa’nın yarışmadan gitmesi hayranları tarafından üzüntü ile karşılanmıştı.
Verilen süre içerisinde istenilen yemeği yapmaya çalışan yarışmacılar şeflerin baskısında yemeklerini yetiştirmeye çalışıyor. En çok da Mehmet Şef’in baskısını üzerinde hisseden yarışmacılar psikolojik anlamda zor durumda kalıyor. Adeta ne yapacaklarını şaşıran yarışmacılar, hem zamana karşı hem de şeflere karşı mücadele veriyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.