Skoda Neredeyse Bedava Olan Kampanyasını Duyurdu! İkinci El Araçlar Bile Daha Pahalıya Satıyor! Hemen En Yakın Bayiye Koşum!

Araç fiyatlarındaki artışlar vatandaşların gündemine gelirken uygun araç almak zorlaştı. İkinci el araç fiyatları bile geçtiğimiz döneme bakılarak bir sıfır araç fiyatı kadar yükselmişti. Bu durumda Skoda, farklı modellerinde yılsonuna özel kampanyalar ile gündeme geldi. 180 bin TL’den başlayan fiyatlar ile sıfır araç modelleri alıcılarına sunuldu.

Son dönemlerde SUV modellerinin yüksek ilgi görmesi birçok kişinin dikkatini çekti. Aralık ayına özel avantajlı indirimler ile Skoda Fabia 184 bin 400 TL’den başlayan fiyatlar ile gündeme gelirken Skoda Scala 219 bin TL, Skoda Superb ise 291 bin 600 TL ile yılsonu kampanyalarına dâhil edildi. Son günlerde indirimli araç fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor.