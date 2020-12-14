Skoda Neredeyse Bedava Olan Kampanyasını Duyurdu! İkinci El Araçlar Bile Daha Pahalıya Satıyor! Hemen En Yakın Bayiye Koşum!
Pandemi süreci içerisinde otomobil fiyatlarındaki artış birçok kişinin araç hayalini suya düşürdü. Sıfır araç almak isteyen kişiler bu sefer ikinci el araçlara yönelince büyük bir şok ile karşı karşıya kaldı. İkinci el araç fiyatlarındaki değişimler sıfır araç fiyatları ile neredeyse aynıydı. Fakat birçok otomobil firması yılsonu kapmayası ile gündeme geldi. İşte haberin tüm detayları…
Araç fiyatlarındaki artışlar vatandaşların gündemine gelirken uygun araç almak zorlaştı. İkinci el araç fiyatları bile geçtiğimiz döneme bakılarak bir sıfır araç fiyatı kadar yükselmişti. Bu durumda Skoda, farklı modellerinde yılsonuna özel kampanyalar ile gündeme geldi. 180 bin TL’den başlayan fiyatlar ile sıfır araç modelleri alıcılarına sunuldu.
Son dönemlerde SUV modellerinin yüksek ilgi görmesi birçok kişinin dikkatini çekti. Aralık ayına özel avantajlı indirimler ile Skoda Fabia 184 bin 400 TL’den başlayan fiyatlar ile gündeme gelirken Skoda Scala 219 bin TL, Skoda Superb ise 291 bin 600 TL ile yılsonu kampanyalarına dâhil edildi. Son günlerde indirimli araç fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor.
14 Ara 2020 - 16:59 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.