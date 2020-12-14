TV'de İlk Kez Star TV’de Yayınlanacak Gökdelen Filminin Konusu Nedir? Gökdelen Oyuncuları Kimlerdir?
Son dönemlerde aksiyon içerikli filmlerde ismini tarihe yazdıran Dwayne Jahson, Gökdelen filmi ile hayranlarının karşısına tekrardan çıkıyor. Alışılmışın dışına çıkarak fizik kurallarına karşı koyan Dwayne Jahson, Hızlı ve Öfkeli serisinde birçok kişinin hafızasına kazınmıştı. Bu kez Çin’de çok yüksek bir gökdelende sahne alıyor. İşte haberin tüm detayları…
Emekli FBI ajanı ve eksi asker olan Dwayne Johnson, filmde uzun yıllar boyunca rehine kurtarma operasyonlarında yer alan Will Sawyer isimli karakteri ile ekranlara geliyor. Oynadığı birçok yapımda aksiyon dolu sahneler ile ekranlara gelen başarılı oyuncu. Heyecan dolu savaş sahnelerinin yanı sıra Hızlı ve Öfkeli filminde çılgın bir rol ile izleyenlerinin karşısına çıkmıştı.
Gökdelen filminin konusu İskandinav bir suikastçı ile ters düşen Zhao, bu durum karşısında gökdelen yapar ve kötü adamaların saldırısına uğradıktan sonra gökdeleni ateşe verilir. Will Sawyer’in yanan gökdelende ailesinin kurtarması ekranlara gelirken Zhao’da kendi hayatını kurtarmaya çalışması ekranlara gelecektir.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.