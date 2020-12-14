TV'de İlk Kez Star TV’de Yayınlanacak Gökdelen Filminin Konusu Nedir? Gökdelen Oyuncuları Kimlerdir?

Emekli FBI ajanı ve eksi asker olan Dwayne Johnson, filmde uzun yıllar boyunca rehine kurtarma operasyonlarında yer alan Will Sawyer isimli karakteri ile ekranlara geliyor. Oynadığı birçok yapımda aksiyon dolu sahneler ile ekranlara gelen başarılı oyuncu. Heyecan dolu savaş sahnelerinin yanı sıra Hızlı ve Öfkeli filminde çılgın bir rol ile izleyenlerinin karşısına çıkmıştı.

Gökdelen filminin konusu İskandinav bir suikastçı ile ters düşen Zhao, bu durum karşısında gökdelen yapar ve kötü adamaların saldırısına uğradıktan sonra gökdeleni ateşe verilir. Will Sawyer’in yanan gökdelende ailesinin kurtarması ekranlara gelirken Zhao’da kendi hayatını kurtarmaya çalışması ekranlara gelecektir.