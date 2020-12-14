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- 14 Ara 2020 - 17:36 G: 14 Ara 2020 - 17:46

Asgari Ücret 4000 TL Mi Oluyor? Mecliste Gündeme Geldi, Kabul Edilmesi An Meselesi! Milyonlarca Kişi Gerçek Olması İçin Dua Ediyor…

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden asgari ücret hakkında açıklama geldi. Söz konusu açıklamanın ardından milyonlarca kişi konu hakkında detaylı bir arayış içerisine girdi. Bununla beraber asgari ücretin ne kadar olduğu büyük bir merak konusu oldu. Asgari ücretin 2021 yılında ne kadar olacağı asgari ücretle çalışan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Bunun ardından TBMM konu hakkında açıklamada bulundu.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

TBMM’nin yaptığı asgari ücret açıklaması gündemi sarstı. Asgari ücretin ne kadar olacağına dair açıklama yapan TBMM, asgari ücret ile çalışan vatandaşların yüzünü güldürdü. Söz konusu haberin ardından milyonlarca kişi, “Asgari ücret ne kadar? Asgari ücret zammı ne kadar? 2021 asgari ücret ne kadar oldu?” sorularına yanıt aradı. TBMM yaptığı açıklamada asgari ücretin olması gereken miktarını açıkladı. O miktar duyanların dudaklarını uçuklattı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, yaptığı açıklama ile gündemi yerinden oynattı. TBMM, “Asgari ücreti 4.000 TL yapalım.” sözlerini dile getirdi. Türkiye Millet Meclisi’nde yapılan görüşmeler kapsamında 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri sırasında asgari ücret için yapılan açıklamalar gündemi adeta yerinden oynattı. Milyonlarca kişi, “Asgari ücret ne kadar olacak?” sorusuna yanıt aradı.

14 Ara 2020 - 17:36 Ankara- Yaşam

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