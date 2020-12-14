Asgari Ücret 4000 TL Mi Oluyor? Mecliste Gündeme Geldi, Kabul Edilmesi An Meselesi! Milyonlarca Kişi Gerçek Olması İçin Dua Ediyor…

TBMM’nin yaptığı asgari ücret açıklaması gündemi sarstı. Asgari ücretin ne kadar olacağına dair açıklama yapan TBMM, asgari ücret ile çalışan vatandaşların yüzünü güldürdü. Söz konusu haberin ardından milyonlarca kişi, “Asgari ücret ne kadar? Asgari ücret zammı ne kadar? 2021 asgari ücret ne kadar oldu?” sorularına yanıt aradı. TBMM yaptığı açıklamada asgari ücretin olması gereken miktarını açıkladı. O miktar duyanların dudaklarını uçuklattı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, yaptığı açıklama ile gündemi yerinden oynattı. TBMM, “Asgari ücreti 4.000 TL yapalım.” sözlerini dile getirdi. Türkiye Millet Meclisi’nde yapılan görüşmeler kapsamında 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri sırasında asgari ücret için yapılan açıklamalar gündemi adeta yerinden oynattı. Milyonlarca kişi, “Asgari ücret ne kadar olacak?” sorusuna yanıt aradı.