Haberler Ankara Haberler Ankara
- 14 Ara 2020 - 17:49 G: 14 Ara 2020 - 17:58

Opel Corsa İçin “Bedava” Kampanyasını Duyurdu! Milyonlarca Kişi Bayilerin Önünde Uzun Kuyruklara Girdi! Görenler Şaşkına Döndü!

Son dönemlerde araç fiyatlarındaki artışlar gündeme gelirken sıfır araç almak isteyen vatandaşlar büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Pandemi sürecinde araç fiyatlarındaki büyük değişimler gündeme gelirken sıfır araçların yanı sıra ikinci el araç fiyatları da müşterilerini şaşırttı. Vatandaşlar çareyi ekonominin düzelmesini beklemeye başlarken firmalar tarafından son model araçlarda büyük indirimler gündeme geldi. İşte haberin tüm detayları…

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Yeni yıla son model araç ile girmek isteyen vatandaşlara müjdeli haber Opel tarafından verildi. Farklı modellerde yaptığı kampanyalar ile gündeme gelen Opel, yılsonuna özel avantajlı kampanyaları ile dikkatleri üzerine çekiyor. Sıfır araç satın almak isteyen vatandaşlar Opel Showroom’ların yolunu tutmuş durumda.

2020 model sıfır araç modellerinde yılsonuna kadar geçerli özel avantajlı kampanyalar gündeme gelirken vatandaşların yüzü gülmeye başladı. Yeni Opel Corsa modeli için 170 bin TL’den başlayan fiyatlar ile alıcılara sunuldu. Bunun yanı sıra Yeni Opel Astra HB modelleri için de 230 bin TL’den başlayan fiyatlar ile dikkatleri çekti.

14 Ara 2020 - 17:49 Ankara- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Asgari Ücret 4000 TL Mi Oluyor? Mecliste Gündeme Geldi, Kabul Edilmesi An Meselesi! Milyonlarca Kişi Gerçek Olması İçin Dua Ediyor… mask
Asgari Ücret 4000 TL Mi Oluyor? Mecliste Gündeme Geldi, Kabul Edilmesi An Meselesi! Milyonlarca Kişi Gerçek Olması İçin Dua Ediyor…
TV'de İlk Kez Star TV’de Yayınlanacak Gökdelen Filminin Konusu Nedir? Gökdelen Oyuncuları Kimlerdir? mask
TV'de İlk Kez Star TV’de Yayınlanacak Gökdelen Filminin Konusu Nedir? Gökdelen Oyuncuları Kimlerdir?
Skoda Neredeyse Bedava Olan Kampanyasını Duyurdu! İkinci El Araçlar Bile Daha Pahalıya Satıyor! Hemen En Yakın Bayiye Koşum! mask
Skoda Neredeyse Bedava Olan Kampanyasını Duyurdu! İkinci El Araçlar Bile Daha Pahalıya Satıyor! Hemen En Yakın Bayiye Koşum!
Adana'da otomobil devrildi: 5 yaralı mask
Adana'da otomobil devrildi: 5 yaralı
MasterChef Yarışmasında Gerilimin Dozu Anla Birlikte Artı! Mehmet Şef Sefa’nın Elenmesi İçin O Hamleyi Mi Yaptı? Mehmet Şef Sefa’yı Yarışmadan Bilerek Mi Yolladı? mask
MasterChef Yarışmasında Gerilimin Dozu Anla Birlikte Artı! Mehmet Şef Sefa’nın Elenmesi İçin O Hamleyi Mi Yaptı? Mehmet Şef Sefa’yı Yarışmadan Bilerek Mi Yolladı?
Sosyal Medyada Resmen Borsa Oluştu! Sadece 24 Saat Koronavirüs Hastane Bakmak İçin Öyle Paralar Talep Ediyorlar Ki.. mask
Sosyal Medyada Resmen Borsa Oluştu! Sadece 24 Saat Koronavirüs Hastane Bakmak İçin Öyle Paralar Talep Ediyorlar Ki..

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL