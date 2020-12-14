Opel Corsa İçin “Bedava” Kampanyasını Duyurdu! Milyonlarca Kişi Bayilerin Önünde Uzun Kuyruklara Girdi! Görenler Şaşkına Döndü!

Yeni yıla son model araç ile girmek isteyen vatandaşlara müjdeli haber Opel tarafından verildi. Farklı modellerde yaptığı kampanyalar ile gündeme gelen Opel, yılsonuna özel avantajlı kampanyaları ile dikkatleri üzerine çekiyor. Sıfır araç satın almak isteyen vatandaşlar Opel Showroom’ların yolunu tutmuş durumda.

2020 model sıfır araç modellerinde yılsonuna kadar geçerli özel avantajlı kampanyalar gündeme gelirken vatandaşların yüzü gülmeye başladı. Yeni Opel Corsa modeli için 170 bin TL’den başlayan fiyatlar ile alıcılara sunuldu. Bunun yanı sıra Yeni Opel Astra HB modelleri için de 230 bin TL’den başlayan fiyatlar ile dikkatleri çekti.