Opel Corsa İçin “Bedava” Kampanyasını Duyurdu! Milyonlarca Kişi Bayilerin Önünde Uzun Kuyruklara Girdi! Görenler Şaşkına Döndü!
Son dönemlerde araç fiyatlarındaki artışlar gündeme gelirken sıfır araç almak isteyen vatandaşlar büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Pandemi sürecinde araç fiyatlarındaki büyük değişimler gündeme gelirken sıfır araçların yanı sıra ikinci el araç fiyatları da müşterilerini şaşırttı. Vatandaşlar çareyi ekonominin düzelmesini beklemeye başlarken firmalar tarafından son model araçlarda büyük indirimler gündeme geldi. İşte haberin tüm detayları…
Yeni yıla son model araç ile girmek isteyen vatandaşlara müjdeli haber Opel tarafından verildi. Farklı modellerde yaptığı kampanyalar ile gündeme gelen Opel, yılsonuna özel avantajlı kampanyaları ile dikkatleri üzerine çekiyor. Sıfır araç satın almak isteyen vatandaşlar Opel Showroom’ların yolunu tutmuş durumda.
2020 model sıfır araç modellerinde yılsonuna kadar geçerli özel avantajlı kampanyalar gündeme gelirken vatandaşların yüzü gülmeye başladı. Yeni Opel Corsa modeli için 170 bin TL’den başlayan fiyatlar ile alıcılara sunuldu. Bunun yanı sıra Yeni Opel Astra HB modelleri için de 230 bin TL’den başlayan fiyatlar ile dikkatleri çekti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.