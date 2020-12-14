Asgari Ücretli Çalışana Yılda İki Kez Asgari Ücret Oranında İkramiye Verilecek! Milyonlarca Kişi Rahata Erecek! Mecliste Gündemde…
Uzun zamandır vatandaşlar tarafından beklenen teklif sonunda gündeme geldi! Farklı sektörlerde çalışan milyonarlarca vatandaş için gelen bu teklif, yeni yılda uygulanacak olan ikramiyeleri konu edindi. İkramiyelerin verilmesini isteyen vatandaşların ardından konu için teklifler incelenmeye başladı. Ardından milyonlarca vatandaş, gelen teklifle beraber detaylı bir araştırma içerisine girdi. İşte tüm detaylar…
Milyonlarca vatandaş uzun süredir ikramiyelerin verilip verilmeyeceği konusunda müjdeli bir haber bekliyordu. O haber sonunda geldi! Vatandaşlar bayram ikramiyelerinin verilmesini isteyince teklif gündeme geldi. Özel sektörde istihdam eden kişiler için bayram ikramiyesinin verileceği duyuruldu. Söz konusu haberin ardından özel sektörde istihdam eden kişiler haber hakkında detaylı bir bilgi arayışına girdi.
Koronavirüs kapsamında ekonomide yaşanan zorlu süreç vatandaşları oldukça fazla etkiledi. Bu kapsamda özel sektörde istihdam eden binlerce vatandaş ya işten çıkarıldı ya da ücretsiz izne çıkarıldı. Bunun ardından asgari ücret tutarında bayram ikramiyesi verilmesi dile getirildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne yapılan bu teklifte özel sektörde istihdam eden vatandaşlar için yılda en az iki kez olmak kaydıyla ikramiye verilmesi talep edildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.