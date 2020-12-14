Asgari Ücretli Çalışana Yılda İki Kez Asgari Ücret Oranında İkramiye Verilecek! Milyonlarca Kişi Rahata Erecek! Mecliste Gündemde…

Milyonlarca vatandaş uzun süredir ikramiyelerin verilip verilmeyeceği konusunda müjdeli bir haber bekliyordu. O haber sonunda geldi! Vatandaşlar bayram ikramiyelerinin verilmesini isteyince teklif gündeme geldi. Özel sektörde istihdam eden kişiler için bayram ikramiyesinin verileceği duyuruldu. Söz konusu haberin ardından özel sektörde istihdam eden kişiler haber hakkında detaylı bir bilgi arayışına girdi.

Koronavirüs kapsamında ekonomide yaşanan zorlu süreç vatandaşları oldukça fazla etkiledi. Bu kapsamda özel sektörde istihdam eden binlerce vatandaş ya işten çıkarıldı ya da ücretsiz izne çıkarıldı. Bunun ardından asgari ücret tutarında bayram ikramiyesi verilmesi dile getirildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne yapılan bu teklifte özel sektörde istihdam eden vatandaşlar için yılda en az iki kez olmak kaydıyla ikramiye verilmesi talep edildi.