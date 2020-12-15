Bakan Pakdemirli, TBMM Genel Kurulunda Tarım ve Orman Bakanlığının 2021 yılı bütçesi üzerinde konuştu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Son 18 yılda tarımsal destek miktarında 12 kat rekor artışla reel 311 milyar lira hibeye ulaşılmıştır." dedi.



Pakdemirli, bakanlığının 2021 yılı bütçesinin TBMM Genel Kurulundaki sunumunda milletin refahının artırılması, gıda güvenliğinin sağlanması, ormanların ve suyun geleceği için üretimde verimliliği ve kazançta bereketi sağlamak adına tüm imkanları seferber ettiklerini söyledi.



Tarım ve orman sektörünün savunma sanayinden daha önemli olduğunu daha öncede belirttiklerini anlatan Pakdemirli, pandemi sürecinin bu söylemi haklı çıkardığını 83 milyonun hepsinin de kendileriyle hemfikir olduğunu dile getirdi.



Pandemi süreci ile alakalı olarak tüm dünyada market kuyruklarının oluştuğunu, insanların evinde aç kaldığını belirten Pakdemirli, Türkiye'de böylesine manzaralarla karşılaşılmadığını ifade etti.



Perakende ve lojistik sektörlerinin bir ay önceden hazırlıklarını tamamlamalarını istediklerini anlatan Pakdemirli, "Gıda arzında sorun yaşamamış olmamızın en önemli sebeplerinden birisi de 18 yıldır oluşturduğumuz gıda ve tarım altyapısının güçlülüğüyle de alakalıdır. Bu süreçte ürün stoklarının kontrolleriyle ilgili çalışmalar yaptık. 2020 Aralık itibarıyla desteklerimizin yaklaşık 20 milyarını ödedik. Yani çiftçimize diplomatik pasaport verdik. 'Biz evimizde otururken siz çıkın' dedik. 'Üretim yapmaya devam edin, ekin, dikin, ve hasadınızı yapın' dedik." ifadelerini kullandı.



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