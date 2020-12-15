O Diziyi Bitirdiler... Arıza ve Kefaret Dizisi Bir Oldu O Diziyi Yok Etti! Artık Ekranlarda Olmayacak! ATV ekranlarında her hafta pazar akşamları yayınlanan Maria ile Mustafa dizisi ekrana veda edecek. Başrollerini Jesica May ve Hilmi Cem İntepe’nin oynadığı dizide Kolombiya’dan gelen Maria ile Ürgüplü zengin bir ailenin veliahtı olan Mustafa arasında yaşanan imkansız aşk konu alınıyordu.

Aşkları için mücadele eden Maria ve Mustafa’nın hikayesinin anlatıldığı yapımın son çekimleri gerçekleştireceği ve sonrasında Kapadokya’dan ayrılacağı öğrenildi. Kapadokya’nın doğal güzelliklerle dolu manzarası ile sevilen dizinin final kararı alması izleyenleri üzdü.