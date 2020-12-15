O Diziyi Bitirdiler... Arıza ve Kefaret Dizisi Bir Oldu O Diziyi Yok Etti! Artık Ekranlarda Olmayacak!
ATV ekranlarının sevilen dizisi Maria ile Mustafa için final kararı alındı. Dizinin aynı gün ekrana gelen başarılı yapımlarla mücadele edemediği ve reyting kurbanı olduğu iddia ediliyor. Dizinin yönetmeni Faruk Teber’in yapımdan ayrılması da sebepler arasında gösterildi.
O Diziyi Bitirdiler... Arıza ve Kefaret Dizisi Bir Oldu O Diziyi Yok Etti! Artık Ekranlarda Olmayacak! ATV ekranlarında her hafta pazar akşamları yayınlanan Maria ile Mustafa dizisi ekrana veda edecek. Başrollerini Jesica May ve Hilmi Cem İntepe’nin oynadığı dizide Kolombiya’dan gelen Maria ile Ürgüplü zengin bir ailenin veliahtı olan Mustafa arasında yaşanan imkansız aşk konu alınıyordu.
Aşkları için mücadele eden Maria ve Mustafa’nın hikayesinin anlatıldığı yapımın son çekimleri gerçekleştireceği ve sonrasında Kapadokya’dan ayrılacağı öğrenildi. Kapadokya’nın doğal güzelliklerle dolu manzarası ile sevilen dizinin final kararı alması izleyenleri üzdü.
15 Ara 2020 - 16:10 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.