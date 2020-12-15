Demet Akalın Beyaz İçin Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki, Görenler Şaştı Kaldı! Beyaz Cimri Biri Mi? Ünlü şarkıcı Demet Akalın zaman zaman yaptığı paylaşımlarla ve yaptığı açıklamalarla sosyal medyanın gündemine düşmeye devam ediyor. Magazin dünyasında adından sık sık bahsettiren Demet Akalın, tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Bunun yanı sıra geçtiğimiz günlerde ünlü şarkıcıdan gelen itiraf milyonları büyük bir şokun içerisine sürükledi. Yaptığı itiraf ile magazin dünyasının gündemine düşen Demet Akalın, yine adından söz ettirmeyi başardı.

Kariyer alanında büyük bir başarı elde eden Demet Akalın, bazı zamanlar meslektaşları ile ilgili yaptığı açıklamalarla beraber magazin dünyasında adından sık sık söz ettiriyor. Bu kez gündeme bomba gibi düşen o itiraf, beraberinde başka bir konuyu daha yeniden gündeme getirdi. Bu itirafın ardından sosyal medya da adeta kaos meydana geldi. Demet Akalın’ın yaptığı o itiraf ortalığı salladı. Herkes konu hakkında detayları araştırmaya başladı…

Magazin dünyasında adından sık sık söz ettiren ünlü şarkıcı Demet Akalın, bu kez olay bir itirafı beraberinde getirdi. Beyazıt Öztürk hakkında itirafta bulunan ünlü şarkıcı, milyonlarca kişi üzerinde büyük bir şok etkisi yarattı. Demet Akalın’ın itirafları, beraberinde Alişan hakkında yapılan iddiaları da ortaya serdi. Alişan’ın olayının yeniden gündeme gelmesi ve Beyazıt Öztürk hakkında ortaya atılan iddialar sosyal medya da kaos yarattı.



Ünlü şarkıcı Demet Akalın, sanatçılar topluluğunda ‘eli sıkı’ olarak tanınan yakın arkadaşı ve beraber sunuculuk yaptığı partneri Alişan’ı korumak istedi. Alişan hakkında ‘eli sıkı’ iddialarının üzerini örtmek isteyen Demet Akalın, ünlü şovmen Beyazıt Öztürk hakkında tüm dikkatleri üzerine çekecek bir açıklama yaptı. Ünlü şarkıcının yaptığı açıklamasının ardından milyonlarca kişi büyük bir şok yaşadı. Herkes Beyazıt’ın bu yönünü araştırmaya başladı.