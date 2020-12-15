BluTV Çıplak Dizisinin Neden Yayından Kaldırıldığını Açıkladı! Ne Cüneyt Özdemir, Ne RTÜK! Bakın Dizi Neden Yayından Kalkmış… Can Evrenol’un yaptığı ve eleştirilere konu olan Çıplak dizisi ile ilgili son dakika açıklaması BluTV’den geldi. Hatırlanacağı üzere bir süre önce dizi yayından kaldırılmış ve pek çok kişi, dizinin yayından kaldırılma sebebini, “Aman RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin Bey görmesin.” paylaşımı ile Cüneyt Özdemir olarak göstermişti. Ama BluTV, yaptığı açıklama ile dizinin gerçek kaldırılma nedenini açıkladı.

DİZİ KISA SÜRELİĞİNE KALDIRILMIŞ!



BluTV sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile dizinin neden erişilemediğini açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, “Sevgili BluTV izleyicileri, dünden beri gündemde olan Çıplak isimli dizimizle ilgili sizleri bilgilendirmek isteriz. 18 yaş altı çocuk kilidi uygulamamızı aktive etmek üzereyiz, bu nedenle Çıplak dizisini kısa bir süreliğine erişime kapatmış bulunuyoruz. Teknik prosedürler tamamlandıktan sonra içeriğimiz yeniden izleyicilerimizle buluşacaktır.” ifadeleri kullanıldı.