Acun Ilıcalı, Reynmen ve Berkcan Arasında Büyük İddia: İddianın Konusu Kaybeden Yandı Dedirtti! İddiayı Kaybeden Taraf…
Acun Ilıcalı ile tanınmış iki ismin anlaşma sonrası sohbetinde ortaya çıkan iddiaya göre bir taraf, karşı tarafa otomobil alacak. Hem de öyle sıradan otomobil değil! Lüks ve iddiayı kazanan tarafın belirleyeceği model bir otomobil olacak.
Acun Ilıcalı, Reynmen ve Berkcan Arasında Büyük İddia: İddianın Konusu Kaybeden Yandı Dedirtti! İddiayı Kaybeden Taraf… Yeni açılacak dijital platformu Exxen heyecanını yaşayan Acun Ilıcalı, bu kez imza attığı bir işle değil girdiği bir iddia ile gündem oldu. Acun Ilıcalı’nın patronu olduğu Exxen platformu üzerinde fenomen Berkcan Güven ve Reynmen izleyicinin karşısına geçecek. Acun Ilıcalı ise tanınmış iki isim ile girdiği iddia ile gündeme bomba gibi düştü!
Acun Ilıcalı proje için ikili ile yaptığı anlaşmada bir adım ileri giderek, ikili ile iddiaya girdi. Exxen platformunda yayınlanacak proje için el sıkışma sırasında gelen iddia teklifi geri çevirmeyen Berkcan ve Reynmen, kendilerinden her ne kadar emin olsalar da iddianın konusu öyle kolay bir lokma değil!
KAYBEDEN TARAF KARŞI TARAFA LÜKS OTOMOBİL ALACAK!
Acun Ilıcalı ile tanınmış iki ismin anlaşma sonrası sohbetinde ortaya çıkan iddiaya göre bir taraf, karşı tarafa otomobil alacak. Hem de öyle sıradan otomobil değil! Lüks ve iddiayı kazanan tarafın belirleyeceği model bir otomobil olacak.
Otomobili kazanacak taraf ise belirlenirken, tüm şartlar tamamen adil olacak. Eğer Berkcan ve Reynmen tarafından hazırlanan proje en çok izlenen yayın olursa otomobili alacak isim Acun Ilıcalı olacak. Her iki isme de otomobil almayı kabul eden Acun Ilıcalı ise iddiayı kendisinin kazanması halinde ikilinin kendisine otomobil almasını istedi. İddia konusunu en azından ikilinin üstleneceği sorumluluk için yumuşatan Acun Ilıcalı, “Kazanırsam çok pahalı bir otomobil istemiyor. Ancak kaybedersem, istediğiniz otomobili kesin alacağım.” sözlerini paylaştı.
15 Ara 2020 - 20:12 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.