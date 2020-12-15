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15 Ara 2020 - 23:07

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, toplantıya ilişkin yazılı açıklama yaptı: "Toplantıda, ABD'nin Türkiye'nin S-400 tedarikine yönelik tek taraflı yaptırım kararı kınandı" "Bireyin, ailenin ve toplumun korunup güçlendirilmesi için devlet ve millet olarak atılabilecek adımlar değerlendirildi"