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- 15 Ara 2020 - 23:07 G: 15 Ara 2020 - 23:08

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, toplantıya ilişkin yazılı açıklama yaptı: "Toplantıda, ABD'nin Türkiye'nin S-400 tedarikine yönelik tek taraflı yaptırım kararı kınandı" "Bireyin, ailenin ve toplumun korunup güçlendirilmesi için devlet ve millet olarak atılabilecek adımlar değerlendirildi"

Samet Yılmaz
Samet Yılmaz Tüm Haberleri

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'nda, ABD'nin Türkiye'nin S-400 tedarikine yönelik tek taraflı yaptırım kararı kınandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı 1 saat 40 dakika sürdü.

Toplantıya Kurul üyeleri İsmail Kahraman, Cemil Çiçek, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan katıldı.

15 Ara 2020 - 23:07 AA Ankara- Gündem

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