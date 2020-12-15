Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile telefonda görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AB Konseyi Başkanı Michel, AB Zirvesi'ne ilişkin bilgi vermek ve fikir alışverişinde bulunmak üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin geleceğini AB ile birlikte kurmayı tasavvur ettiğini belirterek, Türkiye-AB ilişkilerinde atılan her olumlu adımı yeni bir fırsat penceresi olarak değerlendirdiklerini ifade etti.



Türkiye olarak AB ile yeni bir sayfa açmak isterken birilerinin mütemadiyen kriz çıkarmak için çaba harcadığını bildiren Erdoğan, Türkiye-AB ilişkilerinin bu kısır döngüden bir an evvel kurtarılması gerektiğini vurguladı.