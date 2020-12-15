Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, AB Konseyi Başkanı Michel'in, AB Zirvesi'ne ilişkin bilgi vermek ve fikir alışverişinde bulunmak üzere Erdoğan'ı aradığını bildirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin geleceğini AB ile birlikte kurmayı tasavvur ettiğini belirterek, Türkiye-AB ilişkilerinde atılan her olumlu adımı yeni bir fırsat penceresi olarak değerlendirdiklerini ifade etti Erdoğan, Türkiye'nin Yunanistan ile istikşafi görüşmeleri yeniden başlatmaya hazır olduğunu defaatle vurgu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile telefonda görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AB Konseyi Başkanı Michel, AB Zirvesi'ne ilişkin bilgi vermek ve fikir alışverişinde bulunmak üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin geleceğini AB ile birlikte kurmayı tasavvur ettiğini belirterek, Türkiye-AB ilişkilerinde atılan her olumlu adımı yeni bir fırsat penceresi olarak değerlendirdiklerini ifade etti.
Türkiye olarak AB ile yeni bir sayfa açmak isterken birilerinin mütemadiyen kriz çıkarmak için çaba harcadığını bildiren Erdoğan, Türkiye-AB ilişkilerinin bu kısır döngüden bir an evvel kurtarılması gerektiğini vurguladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.