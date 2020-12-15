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- 15 Ara 2020 - 23:54 G: 15 Ara 2020 - 23:55

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, AB Konseyi Başkanı Michel'in, AB Zirvesi'ne ilişkin bilgi vermek ve fikir alışverişinde bulunmak üzere Erdoğan'ı aradığını bildirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin geleceğini AB ile birlikte kurmayı tasavvur ettiğini belirterek, Türkiye-AB ilişkilerinde atılan her olumlu adımı yeni bir fırsat penceresi olarak değerlendirdiklerini ifade etti Erdoğan, Türkiye'nin Yunanistan ile istikşafi görüşmeleri yeniden başlatmaya hazır olduğunu defaatle vurgu

Samet Yılmaz
Samet Yılmaz Tüm Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile telefonda görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AB Konseyi Başkanı Michel, AB Zirvesi'ne ilişkin bilgi vermek ve fikir alışverişinde bulunmak üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin geleceğini AB ile birlikte kurmayı tasavvur ettiğini belirterek, Türkiye-AB ilişkilerinde atılan her olumlu adımı yeni bir fırsat penceresi olarak değerlendirdiklerini ifade etti.

Türkiye olarak AB ile yeni bir sayfa açmak isterken birilerinin mütemadiyen kriz çıkarmak için çaba harcadığını bildiren Erdoğan, Türkiye-AB ilişkilerinin bu kısır döngüden bir an evvel kurtarılması gerektiğini vurguladı.

15 Ara 2020 - 23:54 AA Ankara- Dünya

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