Kırmızı Oda’nın Meliha’sı Görenleri Şaşırtıyor! Yeni Halini Gören Geçirdiği Değişime İnanamıyor! Herkes Bu Sen Misin… Yeni rolü ile de ortalığı sallamayı başaran Evrim Alasya’nın yeni dizideki görünümü ise “Nerede o Meliha?” dedirtti!

Kırmızı Oda’da izleyicilerin alıştığı dramların kadını Meliha’dan eser kalmazken, yeni dizide Ferda karakteri ile hırslı, kin ve nefret dolu bir kadını başarı ile canlandırırken hayranlarını şok etmeye devam ediyor.