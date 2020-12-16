Kırmızı Oda’nın Meliha’sı Görenleri Şaşırtıyor! Yeni Halini Gören Geçirdiği Değişime İnanamıyor! Herkes ''Bu Sen Misin…''
TV8 ekranlarında izleyici ile buluşan Kırmızı Oda dizisinde Meliha karakterine hayat veren Evrim Alasya, yeni dizisi Akrep ile seyircinin karşısına geçti.
Kırmızı Oda’nın Meliha’sı Görenleri Şaşırtıyor! Yeni Halini Gören Geçirdiği Değişime İnanamıyor! Herkes Bu Sen Misin… Yeni rolü ile de ortalığı sallamayı başaran Evrim Alasya’nın yeni dizideki görünümü ise “Nerede o Meliha?” dedirtti!
Kırmızı Oda’da izleyicilerin alıştığı dramların kadını Meliha’dan eser kalmazken, yeni dizide Ferda karakteri ile hırslı, kin ve nefret dolu bir kadını başarı ile canlandırırken hayranlarını şok etmeye devam ediyor.
16 Ara 2020 - 11:08 - Dizi Fragmanları
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.